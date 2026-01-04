Padre 90enne uccide la figlia a Castelnuovo Rangone, tragedia familiare nel Modenese

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

In provincia di Modena, nel comune di Castelnuovo Rangone, un padre di 90 anni ha ucciso la figlia 60enne. Secondo le prime frammentarie ricostruzioni sul caso, pare che l’anziano sia affetto da patologie mentali. Ancora da chiarire la dinamica e il movente del tragico accaduto. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena che si sono precipitati sul luogo del delitto insieme ai colleghi della locale stazione.

Modena, Castelnuovo Rangone: figlia uccisa dal padre

Da quanto riportato da Il Resto del Carlino, pare che l’anziano sia affetto da patologie, al momento non ancora specificate.

Resta inoltre da chiarire se l’uomo fosse seguito da strutture sanitarie o servizi di assistenza, ipotesi che gli inquirenti stanno valutando con cautela.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà Cerchiata in rosso sulla mappa la zona in cui si è verificato l’omicidio

Il delitto è stato compiuto a Castelnuovo Rangone, in una casa in via per Formigine. Per ora non è chiaro il movente che ha spinto il 90enne a togliere la vita alla figlia.

Il punto sulle indagini, nessuna pista esclusa

Le circostanze in cui è maturata la tragedia non sono state rese note e per ora nessuna pista viene esclusa da chi sta indagando sul caso.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Modena, affiancati dai militari della Stazione locale, stanno svolgendo rilievi e accertamenti. Inoltre stanno ascoltando le prime testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Tragedie familiari a Modena e provincia, 4 casi in pochi mesi

Negli ultimi mesi, Modena e la sua provincia sono state teatro di diverse vicende familiari sfociate in tragedie.

Ad aprile, in città, un uomo ha ucciso la moglie, malata da tempo, e il figlio disabile. Dopo i due omicidi, l’anziano si è suicidato.

Lo scorso ottobre si è consumato un altro dramma tra le mura domestiche: a Castelfranco Emilia, un 92enne ha ammazzato la coniuge di 88 anni per poi gettarsi dalla finestra.

A distanza di pochi giorni, a Mirandola, un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie di 89. Dopo aver commesso il delitto, si è lanciato nel vuoto. Nelle scorse ore si è avuto notizia del caso di Castelnuovo Rangone.