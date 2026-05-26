Padre accoltella figlio di 12 anni al polmone nel rione Sanità a Napoli e tenta il suicidio, gravi entrambi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Napoli, nella zona rione Sanità, un uomo ha accoltellato il figlio di soli 12 anni al petto e poi ha tentato di togliersi la vita. Il bambino ha ricevuto due colpi al torace che hanno lesionato il polmone sinistro, mentre il padre ha un profondo taglio alla gola. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso e sono in condizioni gravissime.

Napoli, padre accoltella il figlio di 12 anni

Padre e figlio sono ricoverati in gravissime condizioni al Vecchio Pellegrini di Napoli dopo un vero e proprio dramma familiare.

L’uomo, infatti, ha accoltellato il figlio di 12 anni, colpendolo al petto, con due colpi al torace che hanno lesionato il polmone sinistro.

Dopo il gesto, l’uomo ha tentato il suicidio, riportando un gravissimo taglio alla gola. Entrambi sono in prognosi riservata.

La tragedia dopo una lite in famiglia al rione Sanità

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata una lite, verso le 8 del mattino, nell’abitazione della famiglia in via Vergini, al rione Sanità.

L’uomo avrebbe dunque colpito il figlio per poi rivolgere l’arma, un coltello, verso se stesso nel tentativo di togliersi la vita.

I carabinieri stanno comunque indagando e raccogliendo testimonianze per capire esattamente cosa sia successo.

Ferite anche la madre e un’infermiera

Anche la madre del bimbo sarebbe rimasta ferita, anche se per fortuna in modo lieve, a una mano.

Durante le operazioni di soccorso, una volta arrivato in ospedale, l’uomo avrebbe inoltre aggredito un’infermiera del 118.

Notizia in aggiornamento