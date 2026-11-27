Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Omicidio brutale a Trieste, in via Flavia: un uomo di 65 anni è stato accoltellato alla gola dal figlio. Il padre, dopo essere stato colpito, è morto poco dopo per dissanguamento. Dopo l’aggressione, il figlio stesso avrebbe chiamato il 112. “Ho ucciso mio padre”, avrebbe riferito. Immediato l’intervento della Squadra volante della questura di Trieste, della Squadra mobile e della polizia scientifica per i successivi rilievi, oltre a quello dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il figlio è stato arrestato dalla polizia.

Omicidio a Trieste, figlio accoltella il padre 65enne: l’uomo è morto dissanguato

La tragedia familiare, come riporta TriestePrima, si è consumata nella notte in un appartamento di via Flavia, nella periferia del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia.

Non è noto, allo stato attuale, a chi appartenga la casa in cui è avvenuto l’omicidio, ossia se padre e figlio fossero entrambi residenti nell’abitazione oppure no.

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Il 65enne, secondo le prime ricostruzioni, è stato accoltellato alla gola ed è deceduto dopo aver perso molto sangue. Sarebbe stato l’aggressore, cioè il figlio, a lanciare l’allarme.

L’intervento dei soccorsi e della polizia

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati nell’appartamento, per la vittima non c’era ormai più nulla da fare. Gli agenti della Questura di Trieste, col supporto della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’aggressione.

Il figlio è stato bloccato e arrestato. Restano ancora da chiarire i contorni della vicenda e il movente che ha portato al delitto.