Padre accusato di violenza sessuale su figlia 12enne rimasta incinta, arrestato vicino Cagliari dopo l'aborto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un uomo residente nell’hinterland di Cagliari è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile con la grave accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia di 12 anni. L’inchiesta era scattata nell’ottobre dello scorso anno quando i medici, dopo aver scoperto che la giovanissima era incinta, avevano avvisato la Procura. L’esito del test del Dna sul feto ha poi incastrato il padre.

12enne incinta a Cagliari, indagini per violenza sessuale

La vicenda ha avuto inizio nell’ottobre dello scorso anno, quando una ragazzina di 12 anni è stata accompagnata in un ospedale di Cagliari dai familiari per alcuni controlli e problemi legati al ciclo mestruale.

In quella sede, i medici hanno scoperto la gravidanza in corso e hanno immediatamente fatto scattare la segnalazione alla Procura della Repubblica e alle Forze dell’Ordine. Nel corso dei primi colloqui, la minore aveva fornito un racconto confuso, riferendo agli inquirenti di essere stata aggredita e violentata da uno sconosciuto mentre faceva rientro a casa.

La ricostruzione della vittima, tuttavia, non aveva del tutto convinto gli investigatori, che hanno deciso di approfondire le indagini per fare piena luce sull’ipotesi di violenza sessuale.

La figlia abortisce, l’esame del Dna incastra il padre

Considerata la giovanissima età della paziente e le complesse circostanze della vicenda, è stata disposta l’interruzione volontaria della gravidanza della figlia presso la struttura sanitaria.

Contestualmente, l’autorità giudiziaria ha ordinato il sequestro del materiale biologico ed effettuato formale richiesta per gli accertamenti genetici sul feto. L’analisi del profilo genetico si è rivelata il tassello decisivo dell’attività investigativa.

La comparazione del Dna, unita a ulteriori verifiche e dichiarazioni raccolte sul campo dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari, ha infatti smentito la pista dell’aggressione esterna e ha permesso di individuare nel padre della ragazzina il presunto responsabile degli abusi.

Arrestato il padre della 12enne

A fronte dei riscontri emersi dalle indagini di laboratorio, gli agenti della Questura di Cagliari hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, procedendo all’arresto dell’uomo nell’hinterland cagliaritano dove risiede la famiglia.

Il padre arrestato deve ora rispondere della grave accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia minore.

Sull’intera operazione condotta nell’area di Cagliari le Forze dell’Ordine e l’autorità giudiziaria mantengono il massimo riserbo per garantire la protezione e la tutela della giovane vittima.