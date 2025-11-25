Padre aggredito a Padova, 22enne prova a rapire la figlia di un anno nel passeggino: salvata dalla polizia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha preso a pugni un uomo nel tentativo di rapire la figlia, per poi aggredire anche uno degli agenti intervenuti. Un 22enne è stato arrestato a Padova dopo aver cercato di portare via una bambina sul passeggino, dopo aver assalito il padre, per motivi ancora in fase di accertamento. Bloccato immediatamente dalle volanti della polizia, è stato denunciato per tentato sequestro di persona, oltre a finire in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’aggressione a Padova

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20 novembre, mentre un 21enne di nazionalità rumena proveniente da Roma stava uscendo dalla stazione di Padova insieme alla figlia piccola nel passeggino.

Come ricostruito dalle forze dell’ordine, un 22enne si è avvicinato all’improvviso e ha sferrato un pugno al padre, portando via la bambina.

Il tentato rapimento

Nonostante fosse stato colto alla sprovvista, il 21enne ha avuto subito la lucidità di chiamare la polizia, rimanendo in contatto con la sala operativa per comunicare passo dopo passo i movimenti del rapitore, che stava seguendo mentre si allontanava.

Grazie al tempestivo intervento di una volante già in zona, il 22enne è stato fermato in tempo e la piccola è stata restituita al papà.

Il calcio al poliziotto

Condotto in questura, l’aggressore ha opposto resistenza nel tentativo di non scendere dalla volante, arrivando anche a colpire un agente a un ginocchio con un calcio.

L’uomo è stato identificato come un cittadino tunisino arrivato in Italia un anno fa, regolare e residente nel Padovano.

In seguito alla convalida dell’arresto, il 22enne ha ricevuto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, mentre l’Ufficio Immigrazione è stato attivato per la revoca del titolo di soggiorno, così come l’unità Anticrimine per l’adozione della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio da Padova.