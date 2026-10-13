Padre aggredito al Vomero a Napoli mentre difendeva le figlie, lo sfogo della moglie: "L'hanno massacrato"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Se mio marito fosse stato girato dal lato opposto? Cioè se al posto della gamba ci fosse stata la testa?”, questa la paura della moglie del 40enne aggredito dal branco di 10 giovanissimi a Napoli, nel quartiere Vomero, all’1 del mattino di domenica 11 ottobre. La donna si riferisce al momento in cui un mezzo dell’Asìa, la ditta dello smaltimento rifiuti di Napoli, è passato sopra la gamba del marito. Intervistata da un’inviata di Ore 11 non nasconde “rabbia e delusione”, e riferisce di non aver ricevuto le scuse, nemmeno dai genitori dei giovani coinvolti.

Lo sfogo della moglie

Come anticipato, martedì 13 ottobre un’inviata di Ore 11 ha raggiunto la moglie del 40enne aggredito dal branco nella notte di domenica, al Vomero, quando aveva raggiunto le figlie che stavano subendo un’aggressione.

“Non è possibile che due ragazzine escono per una serata spensierata e poi si ritrovano ad affrontare un qualcosa di veramente sconvolgente“, dice la donna, che per l’occasione ha scelto di mantenere l’anonimato.

Altrettanto sconvolgente è che “un papà, con tutte le buone intenzioni, che va a recuperare le figlie, le va a difendere, venga aggredito così brutalmente”. C’è, poi, quel momento in cui mezzo per la raccolta rifiuti passa sopra la gamba dell’uomo.

“Se mio marito fosse stato girato dal lato opposto? Cioè se al posto della gamba ci fosse stata la testa?”, si chiede la donna davanti alle telecamere del format condotto da Milo Infante.

Dopo i fatti del Vomero “non abbiamo ricevuto scuse”

Ancora, la moglie del 40enne aggredito riferisce che nessuno, né tra le ragazze che per prime hanno aggredito le figlie né tra i giovani che poco dopo hanno massacrato il marito, si sarebbe fatto avanti per chiedere scusa.

Nessuno, “né i genitori né i ragazzi” avrebbe contattato la famiglia per assumersi le proprie responsabilità. A tal proposito è intervenuto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha parlato di “educazione violenta e vigliacca”, nel senso che “neanche nei sistemi più brutali, quando c’è un uomo a terra, lo si continua a picchiare”.

Il padre aggredito a Napoli dopo aver difeso le figlie

Riavvolgiamo il nastro. I fatti risalgono all’1 del mattino di domenica 11 ottobre. Due ragazzine, una delle quali di 13 anni, stavano passando la serata di fronte a un locale di via Bernini. Improvvisamente tra la più piccola e altre due giovanissime sarebbe scoppiata una lite. La sorella maggiore, intervenuta per difenderla, è stata aggredita e il suo viso è stato sbattuto contro il parabrezza di un’auto in sosta. Quindi le sorelline hanno chiamato il padre per chiedergli di andarle a prendere.

L’uomo è arrivato in sella al suo scooter accompagnato dalla moglie, ma al suo arrivo è stato circondato da almeno dieci ragazzi che hanno cominciato a pestarlo per diversi minuti. In quel momento, come già riportato, in via Bernini stava transitando un automezzo della ditta di smaltimento rifiuti Asìa, che è passato sopra una gamba dell’uomo. Secondo gli ultimi sviluppi delle indagini, 8 minorenni sarebbero stati identificati grazie ai filmati girati quella sera.

Nel frattempo, per sabato 17 ottobre è previsto un presidio di mamme presso piazza Vanvitelli. Una delle figlie, inoltre, avrebbe ricevuto minacce attraverso i social.

L’odio sui social

“Hanno fatto bene a picchiarlo. Gli anziani devono portare rispetto ai più giovani”, questo e altro tra i commenti comparsi sui social una volta diffusa la notizia. “Ti fai picchiare davanti alle tue figlie, che padre sei?”, scrive qualcun altro.

Proprio per rispondere a questa ondata d’odio, le madri del Vomero si sono organizzare per un presidio con lo scopo di chiedere il ripristino della legalità, scrive Il Mattino.