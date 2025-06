Padre arrestato a Foligno per violenza sessuale sulla figlia minorenne, l'avrebbe fatta stuprare pure da altri

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Residente a Foligno in provincia di Perugia, un padre avrebbe compiuto violenza sessuale sulla sua stessa figlia minorenne permettendo ad altri uomini di abusarla. Sarebbe stato particolarmente violento anche con la moglie e la figlia che la donna ha avuto da una precedente relazione, picchiandola brutalmente. Ad avere il coraggio di denunciare questo circo degli orrori è stata la moglie del presunto orco, rivelando violenze che si perpetuavano da anni.

Le accuse al padre di Foligno

Nel dettaglio le accuse sono da film dell’orrore: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e atti sessuali con minori.

Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Spoleto emerge un quadro agghiacciante con una condotta lesiva reiterata nel tempo.

Il 41enne residente a Foligno più volte avrebbe maltrattato psicologicamente e fisicamente le tre donne con cui viveva, figlia, moglie e la figlia di quest’ultima. Le minacce sarebbero state anche rivolte alle vittime con oggetti contundenti e da taglio.

Gli episodi più gravi

Le violenze non si sarebbero però fermate tra le mura domestiche. Gli episodi più gravi risultano essere quelli di violenza sessuale. In più occasioni il 41enne di Foligno avrebbe abusato di sua figlia minorenne e coinvolto altri uomini. Le indagini proseguono per identificare gli altri soggetti coinvolti negli abusi.

Per queste accuse il 41enne italiano, arrestato e poi ai domiciliari, deve indossare dispositivi di controllo elettronico e non avere nessun tipo di contatto e comunicazione con le vittime.

Anni di violenze sessuali e minacce

C’è anche un altro aspetto davvero orribile sul presunto della provincia di Perugia. Gli agenti del commissariato, la Procura della Repubblica di Spoleto hanno chiesto al giudice per le indagini preliminari l’applicazione di una misura cautelare non solo per la gravità dei fatti contestati ma anche per la reiterazione delle violenze.

Secondo quanto riporta RGU Notizie, la moglie sarebbe stata maltrattata per anni ma dal 2023 il padre di Foligno aveva iniziato a intensificare le violenze con minacce di morte, attacchi fisici e lesivi oltre ad atti denigratori.

Il 41enne, presumibilmente alterato dal frequente abuso di alcool, sarebbe arrivato ad abusare di sua figlia palpeggiandola e baciandola. Sempre secondo il portale avrebbe permesso a suoi conoscenti di approfittare della minorenne.