A Savona un cittadino italiano di 47 anni è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori e abbandono di minori. L’uomo avrebbe lasciato i figli, entrambi minori di 14 anni, da soli in casa per un periodo prolungato, mentre la scuola frequentata dai bambini ha segnalato una grave situazione conflittuale con la compagna. L’ordinanza è stata emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Savona, che ha coordinato le indagini.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo un intervento della Squadra Volante. Gli agenti hanno raccolto elementi che indicavano come l’uomo avesse lasciato i figli, entrambi minori di 14 anni, da soli nell’abitazione per un tempo significativo. La situazione ha destato immediata preoccupazione, portando all’avvio di accertamenti più approfonditi da parte della Polizia Giudiziaria.

La segnalazione della scuola e la situazione familiare

Un ruolo fondamentale nell’avvio delle indagini lo ha avuto l’istituto scolastico frequentato dai figli minori. La scuola ha segnalato alle autorità una grave situazione di conflitto tra il padre e la compagna, evidenziando come tale clima potesse avere ripercussioni sui bambini. Queste informazioni sono state successivamente confermate dagli accertamenti condotti dagli investigatori.

L’esecuzione della misura cautelare

La misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata emessa dal GIP, su richiesta della Procura della Repubblica di Savona. L’uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile e sottoposto alla misura restrittiva, in relazione ai reati contestati di atti persecutori e abbandono di minori.

