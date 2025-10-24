Padre arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti sulla figlia minorenne in provincia di Salerno

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Avrebbe violentato più volte la figlia minorenne, oltre ad averla umiliata, picchiata e insultata in maniera reiterata. Sono queste le accuse che pendono su un 41enne di Agropoli, in provincia di Salerno. Arrestato il 21 ottobre, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, è stato tradotto nel carcere di Vallo della Lucania.

Il racconto delle violenze

Secondo quanto riporta Adnkronos emergerebbe dalle indagini che il 41enne, accusato di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti di familiari o conviventi, non si sarebbe fermato solo a maltrattare la figlia minorenne.

Gli abusi sarebbero scattati in un clima di violenza reiterata.

Agropoli, in provincia di Salerno, luogo di origine del 41enne accusato di violenza aggravata nei confronti della figlia minorenne

La vittima era vessata e oggetto di violenze di vario genere che sarebbero poi degenerate in violenza sessuale.

Ad aggravare la sua posizione sarebbe la reiterazione degli atti violenti.

Gli inquirenti sarebbero al lavoro per valutare eventuali maltrattamenti anche nei confronti di altri familiari.

Il caso in Veneto

Risale al 21 ottobre la notizia di abusi sessuali in Veneto su una bimba di 5 anni reiterata nel tempo.

È stata violentata dal padre per due anni e la verità è emersa grazie alla denuncia della madre e al racconto della stessa bambina.

L’uomo è stato condannato a 20 anni di reclusione per violenza sessuale su discendente minore.

I dati delle violenze su minori in Italia

Secondo un recente rapporto dell’Autorità del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza l’87% dei casi di maltrattamenti su minori avvengono per mano di un familiare.

L’abitazione in cui risiede il minore è spesso il luogo dell’orrore.

In un report di Terres des hommes, realizzato sulla base dei dati elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, emerge nel 2024 che le vittime sono state circa 3000 con un aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

Secondo il dossier negli ultimi dieci anni la crescita è del 101% negli ultimi dieci anni.