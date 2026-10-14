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È stato arrestato a Lima un cittadino peruviano di 57 anni, ricercato a livello internazionale per violenza sessuale su minore. L’uomo, condannato a 16 anni di reclusione, è stato individuato e fermato grazie a una complessa attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato italiana in collaborazione con le autorità peruviane e INTERPOL. Il provvedimento di cattura era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel gennaio 2024, dopo che il soggetto aveva fatto perdere le proprie tracce.

L’arresto a Lima dopo la condanna a Roma

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito del progetto “Wanted”, che mira a rintracciare e arrestare soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi a livello internazionale.

L’uomo, di 57 anni, era stato condannato con sentenza definitiva il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Roma a 16 anni di reclusione per violenza sessuale su minore. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel 2014 avrebbe abusato sessualmente della figlia, all’epoca quattordicenne, inducendola a mantenere il silenzio su quanto accaduto. La vicenda è emersa solo quando la sorella maggiore della vittima, già in passato vittima di violenza da parte del patrigno, ha appreso informalmente dell’accaduto e ha incoraggiato la minore a confidarsi con lei e con la madre.

La fuga e la Red Notice INTERPOL

Dopo la condanna, il peruviano si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce. Per questo motivo, nei suoi confronti era stata emessa una Red Notice INTERPOL, ossia una richiesta di cattura a livello internazionale. La ricerca del latitante è stata portata avanti con il supporto della Squadra Mobile di Roma, sotto il coordinamento dei magistrati della Procura di Roma – Ufficio esecuzioni.

Le indagini e la cattura a Lima

La localizzazione del ricercato è stata il risultato di una meticolosa attività info-investigativa, condotta anche grazie alla costante condivisione di informazioni tra le autorità italiane e quelle peruviane tramite la 2^ Divisione INTERPOL della Direzione Centrale della Polizia Criminale. La sezione latitanti di Interpol – Perù ha rintracciato il soggetto a Lima il 9 ottobre scorso. Una volta accertata la sua identità, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione delle autorità giudiziarie peruviane, in attesa della definizione della procedura di estradizione.

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