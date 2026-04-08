Padre di Claudio Lauretta morto investito a Novi Ligure da un furgone subito dopo l'anniversario di matrimonio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tragedia a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, dove Domenico Lauretta, padre del comico Claudio Lauretta, è morto dopo essere stato investito da un furgone. Il comico e imitatore ha poi postato una foto di loro due e un commovente messaggio sui social: “Te ne sei andato per uno stupido incidente, proprio te che eri forte e saggio. Ci sono io ora con mamma”.

Morto il padre del comico Claudio Lauretta

Domenico Lauretta, 85 anni, è morto a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, in un incidente stradale.

L’uomo stava passeggiando nel centro del paese, in viale Saffi, vicino all’istituto scolastico Boccardo Doria.

E proprio in quel momento è stato investito da un furgone che stava facendo retromarcia.

La dinamica dell’incidente

L’autista che era alla guida del furgone non ha visto Domenico Lauretta e lo ha colpito.

Proprio l’autista poi è stato il primo a soccorrerlo e a chiamare i soccorsi. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo immediato del 118 e delle forze dell’ordine.

Domenico era sposato con Marisa e proprio il giorno prima dell’incidente i due avevano festeggiato i 57 anni di matrimonio.

Il post sui social di Claudio Lauretta

Il comico Claudio Lauretta ha condiviso sui social una foto col padre scattata poche ore prima dell’incidente.

“Ciao Papà…proprio ieri ci siamo fatti queste belle foto per l’anniversario di te e mamma”, ha scritto.

Poi ha aggiunto: “Proprio davanti alla vecchia rovere e oggi te ne sei andato per uno stupido incidente, proprio te che eri forte, saggio e avevi radici profonde come lei”.

Infine lo struggente saluto: “Ci sono io ora con mamma. Che la terra ti sia lieve e ora fai ridere gli angeli con le tue barzellette”.

Un incidente simile a Torino

Martedì 7 aprile a Torino è avvenuto un incidente mortale una dinamica molto simile a quella in cui rimasto ucciso Domenico Lauretta.

In via Cristoforo Colombo, all’altezza del civico 27, nel quartiere Crocetta, un uomo di 82 anni, Giancarlo Tuseo, è stato travolto e ucciso da una macchina che stava facendo manovra in retromarcia.

L’incidente in cui l’82enne ha paerso la vita è avvenuto sotto gli occhi della moglie che camminava accanto a lui.