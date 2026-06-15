Padre di Michelle Causo contro Vannacci per le frasi sul femminicidio, "dovrebbe provarlo sulla sua pelle"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Prima di fare certe affermazioni dovrebbe provarle sulla propria pelle”. Così il padre di Michelle Causo, uccisa a 17 anni da un coetaneo nel 2023 a Roma, va all’attacco di Roberto Vannacci per le sue frasi sul femminicidio che “non esiste”. Parole pronunciate dall’ex generale durante l’assemblea costituente del suo nuovo partito, Futuro Nazionale, che hanno sollevato numerose polemiche. “Michelle è stata uccisa, come tante altre ragazze, proprio perché era una donna”, dice Gianluca Causo.

Femminicidio, il padre di Michelle Causo contro Vannacci

“Se avessi la possibilità di parlare con il signor Vannacci, gli direi che prima di fare certe affermazioni dovrebbe provarle sulla propria pelle. Poi vedremmo cosa penserebbe se gli venisse uccisa una figlia in quel modo”.

L’uomo contesta quanto detto da Roberto Vannacci ieri durante l’assemblea costituente di Futuro Nazionale, secondo cui “non esiste il femminicidio“.

ANSA

Causo la definisce “un’uscita infelice, perché il femminicidio esiste e Michelle è stata uccisa, come tante altre ragazze, proprio perché era una donna“.

“L’assassino di mia figlia, davanti agli uomini, è un vigliacco”, continua. “Lo dimostra il fatto” che in carcere a Torino “ha inscenato un finto suicidio” dopo essere stato trasferito dal reparto dei protetti a quello comune.

“Questo dimostra che certi assassini non osano confrontarsi con gli uomini e agiscono invece contro le donne, perché si sentono forti, onnipotenti, padroni della loro vita. Se questo non è femminicidio, allora che cos’è il femminicidio”.

Il femminicidio di Michelle Causo

Michelle Causo, 17 anni, è stata uccisa a coltellate il 28 giugno 2023 nel quartiere Primavalle di Roma, dove abitava con la famiglia.

Il suo corpo venne ritrovato in alcuni sacchi della spazzatura, in un carrello della spesa vicino a dei cassonetti.

Ad ucciderla un suo coetaneo di origini cingalesi, che venne fermato pochi giorni dopo il delitto.

Il giovane, reo confesso, è stato condannato con rito abbreviato dal Tribunale dei minorenni di Roma a 20 anni di reclusione per omicidio, violenza sessuale e vilipendio di cadavere.

Cosa ha detto Vannacci sul femminicidio

Al centro delle polemiche quanto detto da Roberto Vannacci domenica 14 giugno durante l’assemblea costituente del suo nuovo partito, Futuro Nazionale, a Roma.

“Uomini e donne sono uguali, non c’è bisogno di proteggere alcuno nei confronti degli altri e quindi devono essere tutti soggetti alle stesse regole: non esiste il femminicidio“, ha detto dal palco l’europarlamentare.

E ancora: il femminicidio “è un omicidio come tutti gli altri. Così come c’è la violenza sulle donne c’è quella sugli anziani e non c’è un anzianicidio”.