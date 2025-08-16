Padre dimentica le figlie in un autogrill sulla A22, le bambine salvate dalla Polstrada: cos'è successo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si è fermato in un autogrill sull’autostrada A22, poi è ripartito verso il Brennero. Sul sedile posteriore, però, le figlie non c’erano. Le due bambine, infatti, sono rimaste nell’area di servizio e lì sono state notate dal personale che ha subito allertato le autorità. Il padre è stato rintracciato e ha subito invertito il senso di marcia. Secondo le indiscrezioni, non si era accorto che le due minori fossero scese dall’auto e per questo sarebbe ripartito, convinto che le piccole stessero dormendo sui sedili posteriori. Il fatto è stato segnalato alla Procura e al Tribunale dei Minori di Trento.

Dimentica le figlie sulla A22

Come riporta Ansa i fatti risalgono al 12 agosto ma sono stati resi noti soltanto sabato 16. In quel pomeriggio un uomo che viaggiava insieme alle figlie in direzione del Brennero si è fermato presso l’area di servizio Paganella Est lungo l’autostrada A22.

Poco tempo dopo l’uomo è ripartito verso il Brennero, convinto che le due bambine stessero dormendo sui sedili posteriori del mezzo. Le piccole, invece, erano rimaste nell’autogrill.

Le due bambine, disorientate e impaurite, sarebbero state notate da alcuni dipendenti dell’autogrill che hanno subito avvertito la Polstrada. Le piccole erano di origine straniera e faticavano ad esprimersi in italiano. Tuttavia sarebbero state in grado di comunicare alle autorità il numero di telefono del padre.

L’uomo, infatti, non si sarebbe accorto dell’assenza delle figlie e avrebbe proseguito il suo viaggio. A quel punto la Polizia Stradale della sottosezione di Trento sarebbe riuscita a mettersi in contatto con lui. Secondo la ricostruzione, l’uomo non si sarebbe accorto che le due bimbe fossero scese dall’auto durante la sosta presso l’area di servizio.

Il rientro del padre e la segnalazione alla Procura

Ricevuta la chiamata dalle autorità, quindi, il padre avrebbe invertito la rotta e sarebbe tornato presso l’area di servizio Paganella Est. Nel frattempo gli agenti avevano tenuto compagnia alle due piccole confortandole e facendole giocare e avevano avvertito anche la madre dell’accaduto.

Al ritorno del padre la Polizia Stradale ha nuovamente affidato le piccole all’uomo e alla famiglia. L’episodio ha dunque avuto un lieto fine, ma è stato comunque segnalato alla Procura e al Tribunale per i Minorenni di Trento.

Il precedente a Firenze

Un episodio analogo si è verificato nel mese di aprile 2025, quando due genitori hanno dimenticato la loro bambina alla stazione di Rifredi, a Firenze, dopo essere saliti sul convoglio in direzione Santa Maria Novella. La piccola era rimasta da sola sul binario 7.

La bambina è stata soccorsa dalla Polizia Ferroviaria che ha subito rintracciato la coppia mentre rassicurava la piccola. Ritornati alla stazione Rifredi, i genitori hanno potuto riabbracciare la figlia per poi riprendere il loro viaggio.