Un uomo è stato salvato a Prato in extremis dal tentativo di suicidio grazie al pronto intervento della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nella serata di lunedì 22 dicembre in via Fiorentina, dove gli agenti sono riusciti ad afferrare l’uomo per un braccio, evitando così un tragico epilogo. Il gesto disperato sarebbe stato motivato da un periodo particolarmente difficile vissuto dall’uomo, come riferito dai familiari.

Il salvataggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 19.10 di lunedì 22 dicembre. Gli agenti di una Volante sono stati allertati da una segnalazione giunta alla sala operativa, che li ha indirizzati presso un’abitazione di via Fiorentina a Prato. Al loro arrivo, si sono trovati di fronte una scena drammatica: una donna e i suoi due figli in lacrime, disperati per la sorte del padre, salito sul tetto spiovente della casa con l’intenzione di compiere un gesto estremo.

L’intervento degli agenti: sangue freddo e professionalità

Gli operatori, mantenendo la calma e la lucidità necessarie in simili circostanze, hanno dapprima cercato di tranquillizzare i familiari. Successivamente, sono riusciti ad accedere a un locale dell’abitazione che permetteva di raggiungere il tetto tramite un lucernaio. Mentre uno degli agenti si occupava di allertare il personale sanitario e i Vigili del Fuoco, un secondo poliziotto si è arrampicato sulla tettoia, resa particolarmente insidiosa dalla presenza di tegole bagnate e dalla forte pendenza.

Il dialogo e il gesto che ha evitato la tragedia

Una volta raggiunto il tetto, l’agente ha tentato un dialogo con l’uomo, ormai deciso a lasciarsi cadere nel vuoto. Nonostante la tensione del momento, il poliziotto è riuscito ad avvicinarsi abbastanza da poterlo afferrare per un braccio con un gesto rapido e deciso. In questo modo ha impedito che l’uomo precipitasse, trattenendolo con fatica fino all’arrivo dei soccorsi. Solo grazie alla prontezza e al coraggio degli agenti, la situazione non si è trasformata in una tragedia.

Le condizioni dell’uomo e il supporto dei soccorsi

Una volta messo in sicurezza, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario, prontamente intervenuto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Secondo quanto riferito dai familiari agli agenti, la vittima aveva fatto perdere le proprie tracce già dalla mattinata, segno di un profondo disagio legato a un periodo particolarmente delicato della sua vita. La tempestività dell’intervento ha permesso di evitare il peggio e di offrire all’uomo l’assistenza necessaria.

Il contesto familiare e le cause del gesto

Dalle dichiarazioni raccolte dalla Polizia di Stato, emerge che l’uomo era fortemente provato da una situazione personale difficile. La preoccupazione per il futuro e le difficoltà vissute negli ultimi tempi avrebbero contribuito a spingerlo verso il tentativo di suicidio. La famiglia, composta dalla moglie e da due figli, ha vissuto momenti di grande angoscia, culminati nella richiesta di aiuto che ha permesso agli agenti di intervenire in tempo.

ANSA