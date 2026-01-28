Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti a Catania due arresti e sequestrati 137 kg di droga. Un uomo e suo figlio, entrambi catanesi, sono stati fermati mentre trasportavano ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra un garage e la loro abitazione. L’azione è stata svolta nell’ambito dei controlli mirati a contrastare il traffico di droga.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nel pomeriggio del 19 gennaio scorso. Gli agenti della Squadra Mobile hanno intensificato i controlli nel rione Nesima, zona già nota per episodi legati al traffico di stupefacenti. L’obiettivo era quello di reprimere i fenomeni criminali connessi allo spaccio di droga, attraverso una serie di verifiche su locali sospetti adibiti a deposito.

L’arrivo sospetto e il blitz

Durante uno di questi servizi, i poliziotti hanno notato un furgone a noleggio con a bordo due persone. Il mezzo si è fermato davanti a un garage chiuso da una saracinesca. Dal veicolo sono scesi un giovane, seduto lato passeggero, e un uomo più adulto alla guida. I due hanno aperto la saracinesca e sono entrati nel garage, per poi uscirne poco dopo trasportando vistosi scatoloni che hanno caricato sul furgone.

Il controllo e la scoperta della droga

Gli agenti, che avevano osservato la scena a distanza, sono intervenuti per un controllo. È stato così accertato che i due soggetti erano padre (classe 1983) e figlio (classe 2007), entrambi residenti a Catania. All’interno degli scatoloni è stata trovata sostanza stupefacente, portando a una perquisizione approfondita del deposito.

Il sequestro: hashish e marijuana in grandi quantità

Nel garage, la Polizia ha rinvenuto e sequestrato 27,5 kg di hashish, suddivisi in 15 confezioni, 3 panetti e una busta trasparente. Inoltre, sono stati trovati 69,4 kg di marijuana, suddivisi in 60 buste sottovuoto. Il quantitativo, già di per sé ingente, ha spinto gli agenti a estendere la perquisizione anche all’abitazione del padre.

Perquisizione domiciliare: altro stupefacente e cocaina

Nell’abitazione sono state sequestrate ulteriori 28 buste sottovuoto contenenti marijuana per un peso di 30,6 kg, 89 panetti di hashish per 9 kg, una busta con cocaina del peso di 10,3 gr. e 2 involucri termosaldati per un totale di 3,4 gr.. Parte della droga, in particolare l’hashish, era confezionata in panetti che ricordavano per forma e odore le confezioni di sapone, un dettaglio che ha colpito gli inquirenti per l’originalità del metodo di occultamento.

Il totale del sequestro e l’arresto

In totale, la droga sequestrata ammonta a circa 137 kg, tra hashish, marijuana e cocaina. I due indagati sono stati arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso il carcere Piazza Lanza di Catania.

