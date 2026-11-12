Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Padre e figlio arrestati a Bari: il primo a finire in manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è stato il genitore, che è stato sorpreso a cedere cocaina dal balcone della propria abitazione; a distanza di qualche giorno anche il figlio 18enne è stato fermato in seguito al ritrovamento di diverse dosi di droga nascosta in una veranda.

Droga a Bari: arrestati padre e figlio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i provvedimenti sono arrivati al termine di una serie di controlli disposti dal Questore per contrastare la criminalità diffusa, i reati contro il patrimonio e lo spaccio. Le attività si sono concentrate nella città vecchia e sono state supportate anche dalle segnalazioni dei cittadini. Gli agenti hanno svolto appostamenti e servizi di osservazione che, a distanza di pochi giorni, hanno permesso di individuare i due uomini mentre commettevano il reato.

La cessione dal balcone

Nel primo intervento, avvenuto la scorsa settimana, la Squadra Mobile, sezione “Falchi”, ha arrestato un 47enne, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti. L’uomo è stato bloccato in flagranza mentre, dal balcone di casa, cedeva una dose di cocaina a una persona di passaggio.

La cocaina nella veranda

Pochi giorni dopo, sempre a Bari, è stato arrestato anche il figlio, un 18enne incensurato. Secondo la ricostruzione, il giovane ha raggiunto il tetto di uno stabile abbandonato ed è poi entrato in una veranda. Nel vano in cui era incassato un forno gli agenti hanno trovato, nascosti, 106 grammi di cocaina. Anche in questo caso il giovane è stato colto in flagranza.

IPA