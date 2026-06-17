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Eseguiti 2 arresti e oltre 42 kg di droga sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Campagnano (Roma), dove padre e figlio sono stati fermati con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività illecita sarebbe stata organizzata all’interno della loro abitazione, trasformata in una vera e propria base logistica per lo stoccaggio e la gestione della droga.

Le indagini e la scoperta della base domestica

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della I sezione della Squadra Mobile capitolina, che hanno individuato a Campagnano un magazzino domestico gestito da padre e figlio. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire il sistema di occultamento messo a punto dai due, che avrebbero distribuito la sostanza stupefacente in vari punti della proprietà per eludere i controlli e facilitare la gestione dello stupefacente.

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto quantitativi di droga sia all’interno dell’abitazione principale, sia nelle strutture accessorie della proprietà. Parte dello stupefacente era nascosta tra arredi ed elettrodomestici, mentre altri quantitativi sono stati trovati in un magazzino oltre il cancello carrabile, in una struttura metallica e in una casetta in legno. La distribuzione in più punti e le diverse modalità di confezionamento hanno evidenziato un’organizzazione attenta e strutturata, volta a custodire separatamente le varie tipologie di sostanza e a facilitarne la lavorazione.

Strumenti e tecniche per la lavorazione della droga

Durante le perquisizioni, la Polizia ha sequestrato anche bilancini di precisione, macchine per il sottovuoto, coltelli e taglierini intrisi di sostanza stupefacente, oltre ad altri strumenti utili al confezionamento. Sono stati inoltre scoperti 2 roner da cucina, probabilmente utilizzati per mantenere l’acqua a temperatura costante durante le fasi di trattamento della droga, favorendo così la maturazione e l’incremento della qualità e del principio attivo della sostanza.

Gli arresti e le accuse

Padre e figlio, entrambi romani di 52 anni e 23 anni, sono stati arrestati e sono ora gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha riconosciuto la gravità degli indizi raccolti a loro carico.

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