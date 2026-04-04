Padre e figlio cadono dalla gru a San Felice sul Panaro vicino Modena, genitore morto sul colpo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma in provincia di Modena, nel comune di San Felice sul Panaro, dove si è verificato un incidente mortale sul lavoro nella mattina di sabato 4 aprile. Un uomo di 73 anni, Roberto Gavioli, è morto sul colpo dopo essere caduto dall’alto, mentre si trovava su un cestello elevatore. Era impegnato in alcuni interventi sul tetto della propria abitazione in via Circondaria. Al suo fianco c’era Davide, suo figlio 39enne. Anche lui è precipitato ed è stato soccorso in condizioni critiche per poi essere trasportato in ospedale. Si trova ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

San Felice sul Panaro, padre e figlio precipitano dalla gru: il genitore muore sul colpo

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 9.30, il braccio della gru, montata su un mezzo, avrebbe ceduto o si sarebbe sganciato, provocando il crollo improvviso del cestello.

I due uomini, a quel punto, sono precipitati nel vuoto. Per il genitore 73enne non c’è stato niente da fare. Per il figlio si sono subito attivati i soccorsi.

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Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso, insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco e al personale della Medicina del lavoro dell’Ausl, che ha avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Il sindaco: “La scomparsa di Roberto è un duro colpo”

“Come Amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia Gavioli per l’immane tragedia che l’ha colpita”, ha scritto il sindaco di San Felice Michele Goldoni.

“La scomparsa di Roberto – ha aggiunto il primo cittadino – è un duro colpo per tutta la nostra comunità per la generosità e l’impegno con cui ha sempre lavorato come volontario, dando un prezioso contributo alla realizzazione di importanti eventi in paese“.

“Preghiamo anche per la pronta guarigione del figlio Davide rimasto seriamente ferito nel medesimo drammatico incidente. Oggi è una giornata di lutto per San Felice e ci stringiamo idealmente alla famiglia Gavioli”, ha concluso.

La scuola materna: “Era il nostro Geppetto”

Un ricordo commosso è stato espresso anche dalla Scuola materna Caduti per la patria: “Roberto è stato per la nostra scuola una presenza grande e preziosa: prima come genitore, poi come professionista e, fino ad oggi, come instancabile benefattore“.

“La sua generosità, la sua disponibilità e il suo legame con la nostra comunità resteranno un esempio che non dimenticheremo – prosegue la nota -. Ci piaceva chiamarlo “il nostro Geppetto”, perché il legno era per lui materia viva alla quale sapeva dare voce e forma con le sue mani, con la sua passione, con la sua esperienza e con la sua arte”.

“In tutto ciò che ha costruito, aggiustato, regalato e donato alla nostra scuola resterà sempre qualcosa di lui”, hanno concluso dall’istituto.