Padre e figlio morti in Francia, carbonizzati nella Lamborghini in fiamme dopo l'incidente fuori Parigi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Due persone sono morte carbonizzate, e altre quattro sono rimaste ferite, in un grave incidente avvenuto su un’autostrada nei pressi di Parigi. Lo scontro ha coinvolto una Lamborghini Aventador a noleggio e un’altra auto. Le vittime sono padre e figlio, un uomo di 63 anni e un giovane di 27 anni, entrambi a bordo della Lamborghini.

Incidente in Francia, cosa è successo

Le Figaro ha fornito una prima ricostruzione dell’incidente fuori Parigi, in cui hanno perso la vita un padre e un figlio.

Secondo le primissime informazioni filtrate dagli inquirenti, la Lamborghini viaggiava a una velocità superiore al limite consentito prima dell’impatto.

L’incidente è avvenuto sabato 5 settembre, in mattinata, sull’autostrada A3, in direzione Parigi-periferia, all’altezza di Montreuil, nel dipartimento della Seine-Saint-Denis.

La Lamborghini si sarebbe spezzata in due e poi sarebbe stata avvolta dalle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, la Lamborghini avrebbe urtato un secondo veicolo, per poi finire contro il guardrail.

L’impatto sarebbe stato molto violento: la Lamborghini sarebbe stata tagliata in due dalla barriera di sicurezza e avrebbe così preso fuoco.

Alcuni video circolati sui social mostrano l’auto sportiva verde avvolta dalle fiamme e una densa colonna di fumo nero che si alza dai rottami.

Un poliziotto fuori servizio, che stava percorrendo l’autostrada, sarebbe intervenuto subito dopo l’incidente.

Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco di Parigi. Per padre e figlio non c’è stato nulla da fare, sono morti carbonizzati.

Quattro i feriti

Nell’incidente sono rimaste ferite anche quattro persone che si trovavano a bordo dell’altro veicolo coinvolto, indicato da Paris Match come una Volkswagen.

L’auto si sarebbe ribaltata dopo lo scontro.

Gli occupanti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Secondo quanto riportato da Le Figaro, non sarebbero in pericolo di vita.

Il nodo della velocità

Le indagini dovranno stabilire con precisione la dinamica dello scontro.

Sempre secondo Le Figaro, la Lamborghini a noleggio avrebbe viaggiato a quasi 200 chilometri orari al momento dell’incidente.

La procura di Bobigny non ha confermato questa cifra.

Ha indicato che il veicolo procedeva a una velocità “oltre” il limite consentito.

La procura ha, come da prassi, aperto un’inchiesta per ricostruire le circostanze del tragico incidente.

Il caso è stato affidato agli investigatori competenti per l’area nord dell’Île-de-France.