Sergio Tia trovato morto dal padre ad Avellino in una pozza di sangue, casa sotto sequestro: disposta autopsia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato trovato morto nella sua casa nel centro di Avellino. A dare l’allarme è stato il padre: la porta era socchiusa e il corpo si trovava in una pozza di sangue. La Polizia di Stato e la Procura hanno avviato le indagini: l’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso, mentre gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

Sergio Tia trovato morto in casa ad Avellino

È avvolta dal mistero la morte di Sergio Tia, 42 anni, trovato senza vita nel suo appartamento ad Avellino. La Procura della Repubblica ha immediatamente avviato gli accertamenti per fare piena luce su quanto accaduto, disponendo una serie di verifiche che comprendono anche l’esame autoptico.

Come riportato da TgCom, a fare la drammatica scoperta sarebbe stato il padre dell’uomo, che dopo essersi recato nell’appartamento avrebbe trovato il figlio ormai privo di sensi. L’allarme è stato lanciato ai soccorsi, ma per il 42enne non c’era ormai più nulla da fare.

La vittima in un lago di sangue

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, il sostituto procuratore incaricato delle indagini, il procuratore della Repubblica e il medico legale, che hanno effettuato un lungo sopralluogo all’interno dell’abitazione per raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione della vicenda.

I primi rilievi hanno evidenziato alcuni aspetti che richiedono ulteriori approfondimenti. La porta dell’appartamento sarebbe stata trovata socchiusa e non sarebbero emersi segni riconducibili a un’effrazione o a un ingresso forzato.

Inoltre il corpo del 42enne si trovava in una pozza di sangue, circostanza che rende necessario attendere gli esiti degli accertamenti medico-legali prima di formulare conclusioni definitive.

Per questo motivo gli inquirenti, che nel frattempo hanno messo la casa sotto sequestro, mantengono aperte tutte le possibili piste investigative.

Tra le ipotesi prese in considerazione figurano un improvviso malore oppure un incidente domestico, ma allo stato attuale nessuna ricostruzione viene considerata prevalente.

Chi era Sergio Tia

Sergio Tia era originario di Napoli ma da poco tempo si era trasferito ad Avellino per motivi professionali. Era sposato e padre di un figlio, Alessio, che giocava a calcio con la società sportiva Felice Scandone Avellino 1948.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra familiari, amici e conoscenti.

In queste ore gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze da vicini di casa e persone che potrebbero aver avuto contatti con lui nelle ultime ore prima del decesso, nel tentativo di ricostruire i suoi ultimi spostamenti e verificare eventuali elementi utili all’inchiesta.