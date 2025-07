Padre Gabriel Romanelli ferito a Gaza, il prete era nella chiesa Sacra Famiglia durante il raid di Israele

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La chiesa della Sacra Famiglia di Gaza è stata colpita da un raid israeliano. Nell’attacco sono rimaste ferite otto persone. Inizialmente sembrava che due donne fossero morte a causa dell’esplosione, ma i soccorritori sarebbero riusciti a rianimarle. Tra i feriti anche il parroco Gabriel Romanelli. La premier Giorgia Meloni ha duramente condannato l’attacco.

Israele colpisce una chiesa a Gaza

Nella mattinata del 17 luglio un bombardamento israeliano ha colpito la chiesa cristiana della Sacra Famiglia di Gaza. Nell’esplosione sarebbero rimaste ferite otto persone, tra cui anche il parroco Gabriel Romanelli.

Inizialmente sembrava che due delle donne ferite fossero morte. Stando a quanto risulta all’agenzia di stampa Ansa, che cita fonti del Patriarcato di Gerusalemme, le due donne sarebbero state rianimate dai soccorritori.

IPA Macerie nella parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza

Lo stesso patriarcato, la massima autorità cattolica di rito romano in Medio Oriente, ha chiesto spiegazioni di quanto avvenuto a Israele, che avrebbe risposto parlando di un errore di tiro della sua artiglieria. Anche Papa Leone XIV è stato informato dell’accaduto.

Otto feriti nell’attacco alla chiesa, decine di morti nella Striscia

La chiesa della Sacra Famiglia di Gaza ospita, secondo il patriarcato di Gerusalemme, circa 500 rifugiati in fuga dalla guerra in corso nella Striscia di Gaza. I feriti sono stati ricoverati in uno degli ospedali locali ancora in funzione.

Il parroco Gabriel Romanelli sarebbe stato ferito in modo lieve a una gamba e sarebbe stato ricoverato per alcune ore. Ricevute le medicazioni del caso, sarebbe tornato presso la sua comunità.

L’Ansa riporta che durante i bombardamenti della mattina del 17 luglio, che hanno colpito anche la chiesa di Gaza, sarebbero morte decine di civili palestinesi, tra cui anche una famiglia con cinque bambini a Jabalia al-Balad, nel nord della Striscia.

Meloni attacca Israele

L’attacco alla chiesa cattolica di Gaza ha causato la durissima reazione del governo italiano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato di attacchi “inammissibili”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha aggiunto:

“I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia. Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare può giustificare un tale atteggiamento”.

Dalle opposizioni il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha criticato duramente Israele, parlando di genocidio a Gaza.