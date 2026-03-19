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È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di circa 40 anni per violenza domestica ad Ancona. Il provvedimento è stato disposto dal Questore dopo che il soggetto, in preda a uno scatto d’ira, ha colpito il figlio minore al volto lanciando un cellulare. L’episodio ha portato la madre del bambino a lasciare immediatamente l’abitazione per cercare assistenza sanitaria e segnalare l’accaduto alle autorità.

Il provvedimento del Questore

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha adottato la misura di ammonimento nei confronti dell’uomo, cittadino italiano di circa 40 anni. Il provvedimento è stato emesso a seguito di una condotta ritenuta riconducibile a violenza domestica, culminata in un episodio in cui il soggetto, durante un momento di rabbia, ha scagliato il proprio cellulare colpendo il figlio minore al volto.

L’episodio e le conseguenze immediate

La ricostruzione dei fatti indica che, dopo l’accaduto, la madre del minore ha deciso di allontanarsi dall’abitazione insieme al figlio, temendo per la sua incolumità. Si è quindi recata presso il Pronto Soccorso per richiedere assistenza sanitaria e segnalare quanto avvenuto alle autorità competenti. Tuttavia, l’uomo ha raggiunto madre e figlio presso la struttura ospedaliera, assumendo un atteggiamento intimidatorio e aggressivo anche nei confronti del personale sanitario. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze di polizia per riportare la calma e garantire la sicurezza dei presenti.

La misura di prevenzione e le sue implicazioni

Il Questore Capocasa ha ritenuto necessario intervenire con una misura di prevenzione, invitando l’uomo a mantenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal ripetere comportamenti analoghi in futuro. L’ammonimento rappresenta un atto formale che mira a prevenire ulteriori episodi di violenza domestica e a tutelare le potenziali vittime, in particolare i minori coinvolti.

Le conseguenze in caso di recidiva

Come indicato dalla Polizia di Stato di Ancona, nel caso in cui un soggetto già ammonito continui a vessare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile d’ufficio dalle Forze dell’Ordine, senza la necessità di una specifica querela da parte della vittima. Questo aspetto è stato comunicato in modo esplicito anche al destinatario della misura al momento della notifica, a sottolineare la gravità delle conseguenze in caso di recidiva.

IPA