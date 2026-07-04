Padre morto sulla spiaggia a Otranto dopo aver salvato i figli gemelli in mare, disperazione tra i bagnanti

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma nelle acque di Otranto durante la tarda mattinata di sabato 4 luglio: un padre 54enne di Sanarica, Gennaro Cagnazzo, è morto nei pressi del lido Atlantis dopo essersi tuffato in mare e aver riportato a riva i suoi due figli gemelli di 8 anni. I due bambini erano in difficoltà a causa delle onde. Per l’uomo sarebbe stato fatale un malore.

Otranto, tragedia al lido Atlantis: padre morto dopo aver salvato i suoi due gemelli

Nonostante l’allerta meteo e le raccomandazioni delle autorità a non tuffarsi in mare per le forti raffiche di vento di maestrale, diverse persone hanno comunque deciso di andare a trascorrere la giornata sulle spiagge di Otranto per fare un bagno.

Anche se il mare era agitato, i due gemelli sono entrati in acqua. A un certo punto hanno rischiato di essere trascinati al largo dalla corrente. Il padre, come riporta il quotidiano La Repubblica, si è accorto del pericolo e si è tuffato.

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Il salvataggio dei figlie, poi il malore

Il 54enne è riuscito a portare in salvo i due figli, ma, non appena ha fatto ritorno sulla spiaggia, ha accusato un malore, si è accasciato sulla battigia ed è deceduto.

Sono stati vani tutti i tentativi di rianimare l’uomo. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di porto insieme ai carabinieri di Otranto.

Cagnazzo sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco, forse dovuto allo sforzo e alla tensione del salvataggio dei piccoli.

Disperazione e dolore tra i bagnanti

I bagnanti presenti hanno assistito alla scena impietriti. Sulla spiaggia è calata rapidamente un’atmosfera di dolore e disperazione dopo che il 54enne è stramazzato al suolo, non riuscendo più a riprendersi.

Le condizioni dei due gemelli, invece, sono buone. Ed è la sola buona notizia per la famiglia al termine di una giornata funesta.

La dinamica della tragedia sembra chiara e appurata. Infatti il pm di turno, il sostituto procuratore Alessandro Prontera, ha già disposto la restituzione del corpo ai familiari.