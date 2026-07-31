Padre si tuffa nel fiume Po a Calto vicino Rovigo per salvare la figlia in difficoltà, 34enne disperso

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Un tranquillo pomeriggio sul fiume si è trasformato in tragedia a Calto, località golenale vicino Rovigo. Un uomo di 34 anni si è tuffato in acqua per soccorrere la figlia in difficoltà. La bambina è stata riportata a riva sana e salva, ma il padre non è più riemerso. Le ricerche dei Vigili del Fuoco procedono senza sosta.

Il padre si tuffa per salvare la figlia

Due famiglie di origini moldave, entrambe residenti a Bologna, nel pomeriggio di giovedì 30 luglio si trovavano in gita su una spiaggia di Calto, sulle rive del Po.

Si tratta di una delle spiagge naturali che si formano sempre più spesso a causa dei fenomeni di siccità cui è interessato il corso d’acqua.

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Le due bambine del gruppo, rispettivamente di 10 e 6 anni, erano entrate in acqua per recuperare la palla con cui stavano giocando.

Spinte a largo dalle forti correnti e incapaci di tornare a riva, il padre della bimba più piccola si è immediatamente tuffato per soccorrerle.

Con grandi sforzi l’uomo è stato in grado di riportare a riva entrambe le piccole, mettendole in salvo.

Uomo disperso nel fiume Po

Dell’uomo, 34enne di origini moldave, si sono da quel momento perse le tracce. Forse stremato dagli sforzi, non è più riemerso.

Il Po, come tutti i fiumi in generale, è soggetto a correnti subacquee imprevedibili e molto forti, ancor di più in prossimità di sprofondamenti del fondale.

Potrebbe aver contribuito anche lo choc termico e gli impedimenti fisici che ne conseguono, con l’acqua sempre più fredda più ci si allontana dalla riva.

Le ricerche a Calto, vicino Rovigo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento altopolesano di Castelmassa, con il supporto dell’elicottero del Reparto volo di Bologna.

Alla prima fase delle ricerche, proseguite fino dopo il tramonto di giovedì 30 luglio, hanno preso parte anche due sommozzatori.

Presenti a Calto anche i sommozzatori del nucleo regionale dei vigili del fuoco di Mestre, il personale Suem 118 e i carabinieri della Compagnia di Castelmassa.

Le ricerche proseguono ininterrotte fin dal pomeriggio di ieri, e sono riprese con intensità fin dalle prime ore del mattino. Dell’uomo disperso, tuttavia, non vi è ancora alcuna traccia.