Padre spaccia cocaina col figlio minorenne, arrestati a Mazara del Vallo: la droga veniva celata nei cespugli

È di due arresti per detenzione di armi e stupefacenti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Mazara del Vallo. Lunedì 20 aprile, un pregiudicato e il figlio diciassettenne sono stati arrestati per il possesso di una pistola e di un chilo di cocaina.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dell’uomo è avvenuto in esecuzione di un provvedimento del gip di Marsala, su richiesta della Procura locale, che ha disposto il carcere. Per il minore, le indagini sono state coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni, ottenendo dal gip competente la custodia presso un Istituto penitenziario minorile.

Le indagini e il sequestro

I fatti risalgono a marzo scorso. I servizi di appostamento degli investigatori della Squadra mobile di Trapani e del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo hanno documentato le condotte sospette del pregiudicato, che si appostava nei pressi di un terreno adiacente alla sua abitazione. Il figlio nascondeva o prelevava grossi involucri tra i cespugli in aperta campagna. Il successivo rinvenimento di un chilo di cocaina, di una pistola 7.65 con munizionamento e di un silenziatore ha reso evidente la ragione di tali condotte: il padre si serviva del figlio minorenne per nascondere e prelevare grossi quantitativi di stupefacente destinati allo spaccio.

Perquisizioni e sequestri

Ad allarmare i poliziotti è stato il sospetto che, oltre allo stupefacente, la coppia detenesse un’arma. Gli investigatori hanno quindi perquisito il terreno, sequestrando d’urgenza l’arma e la cocaina. I successivi servizi di osservazione hanno documentato la disperazione del pregiudicato e del giovane figlio di fronte alla scoperta dell’ammanco dello stupefacente e della pistola.

Ulteriori sviluppi

Ieri, l’arresto di padre e figlio è stato eseguito su delega delle Autorità giudiziarie competenti, che hanno anche disposto la perquisizione dei luoghi interessati dall’indagine. Questo ha consentito il rinvenimento di 15 mila euro in banconote di piccolo taglio, custoditi in un barattolo di vetro nel giardino di casa; la somma è stata sequestrata, in quanto probabile provento dell’attività di spaccio.

Contesto e importanza dell’intervento

L’odierna attività di polizia giudiziaria si inquadra nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto finalizzata a reprimere la fiorente attività di spaccio, condotta nel popolare rione denominato Mazara 2 e nei quartieri limitrofi. Si sottolinea l’importanza e la tempestività dell’intervento, anche alla luce dei recentissimi gravi fatti di cronaca che hanno coinvolto giovanissimi e l’utilizzo di armi, con cui è stata tolta dalla disponibilità una pistola utilizzabile per commettere delitti.

Trapani, 3 maggio 2025

