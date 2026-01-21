Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Forte tensione familiare sfociata in atti persecutori ha portato all’arresto di un uomo di 67 anni a Catania. Un giovane di 18 anni è stato minacciato di morte dal padre, già noto alle forze dell’ordine, che lo ha atteso sotto casa armato di bastone e taglierino. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha evitato conseguenze più gravi.

L’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in una traversa di via Cristoforo Colombo, a Catania. Gli agenti della squadra volanti sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di un giovane, spaventato dalle minacce e dalle offese ricevute dal padre.

Il ragazzo, dopo aver subito l’ennesima aggressione verbale e minacce di morte, ha contattato la Sala Operativa della Questura di Catania. Ha riferito che il padre lo stava aspettando sotto casa, armato di un grosso bastone di legno e di un taglierino. Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto e hanno trovato il 67enne ancora in possesso degli oggetti minacciosi. Con prontezza, i poliziotti hanno disarmato l’uomo, mettendo in sicurezza sia lui che il figlio.

La testimonianza del giovane

Il giovane, ancora scosso, è stato ascoltato dagli agenti per chiarire le motivazioni alla base del gesto del padre. Ha raccontato di una lunga serie di aggressioni e violenze verbali, originate da dissidi familiari. Nonostante i due non vivessero più insieme da tempo, i rapporti erano rimasti tesi e conflittuali.

Un comportamento persecutorio

Secondo quanto riferito agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il padre, già pluripregiudicato, avrebbe assunto un atteggiamento persecutorio nei confronti del figlio, probabilmente a causa della sua tossicodipendenza. Le minacce sarebbero state ripetute nel tempo, aggravando il clima di paura vissuto dal ragazzo.

Episodi precedenti e escalation della violenza

Solo pochi giorni prima dell’arresto, il 67enne avrebbe raggiunto l’abitazione del figlio, situata vicino alla propria, per sradicare dalla parete il contatore dell’energia elettrica. Un gesto che aveva l’obiettivo di impedire al giovane di rientrare in casa, aumentando così la pressione psicologica su di lui.

L’arresto e le accuse

Per le sue gravi condotte, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori. Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 67enne è stato condotto in carcere, dove attende il giudizio di convalida davanti all’Autorità Giudiziaria.

IPA