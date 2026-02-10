Padre violenta figlia minorenne che resta incinta, gravidanza scoperta dalla madre: aveva dolori addominali

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una donna ha scoperto che sua figlia fosse incinta solo in seguito a un controllo medico per dolori addominali. La minore infatti presentava dolori molto forti che l’hanno costretta a segnalarli alla madre e poi in ospedale. Da questi controlli è emerso che la figlia minorenne fosse rimasta incinta a seguito di abusi da parte del padre. L’uomo, raggiunto dalla Polizia di Stato, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

Violenza sessuale su minore

In provincia di Brescia, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni della figlia. La minorenne sarebbe rimasta incinta a seguito degli abusi.

La scoperta è avvenuta direttamente in ospedale, dove la madre della minore avrebbe portato la figlia in seguito a dei forti dolori addominali. Giunta al pronto soccorso, esami medici alla mano, è stato scoperto lo stato di gravidanza. Immediate le segnalazioni e l’avvio delle indagini per via della minore età della giovane.

L’età della giovane, definita “bimba” o “bambina”, non comunicata anche per motivi di privacy, comporta un’ulteriore aggravante sulle accuse rivolte all’uomo.

L’arresto

Gli inquirenti hanno raccolto diversi elementi prima di arrivare all’arresto, considerati abbastanza gravi da procedere con il trasferimento nel carcere Canton Mombello di Brescia. Da quello che emerge, il padre aveva circuito la figlia per poi obbligarla a subire diversi rapporti sessuali.

Ora l’uomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di conferma del fermo in carcere. Mentre per la piccola sono stati forniti i supporti psicologici necessari per superare l’episodio traumatico.

Le indagini

Nello specifico, le indagini si sarebbero mosse su diversi piani. A far partire l’allarme è stata ovviamente la giovane età della bambina giunta in ospedale con i dolori segnalati ai medici. Ma anche la piccola avrebbe iniziato a raccontare alcuni episodi.

Si è scoperto così che sarebbe stata circuita dal genitore, che l’avrebbe costretta a subire in più episodi palpeggiamenti e quelli che sono stati definiti “ripetuti rapporti sessuali”.

La madre della bambina non era a conoscenza di quanto stava accadendo, almeno dai primi elementi che si conoscono della vicenda, tanto da aver portato la figlia a fare un controllo per via dei dolori e scoprire insieme ai medici l’esito positivo della gravidanza.