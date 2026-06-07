Paga 44 euro per due gelati a Roma, la denuncia di una turista americana sul conto esagerato

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Una turista americana ha pagato 44 euro per due gelati in piazza di Spagna a Roma. La denuncia sui social, con tanto di scontrino in bella mostra, ha scatenato la polemica e la rabbia degli utenti. La donna ha raccontato di essersi sentita truffata perché le hanno fatto credere che “cannoli e macarons fossero gratis”.

La denuncia della turista per i gelati a Roma

I gelati comprati a Roma da una turista americana sono stati tutt’altro che dolci. La donna ha pagato ben 44 euro, in una gelateria in piazza di Spagna.

L’episodio, avvenuto il 3 giugno, è stato denunciato sui social con la foto dello scontrino a riprova dell’accaduto.

ANSA

Come riporta La Repubblica, Nicol Ann, americana della Florida, sul gruppo Facebook “Rome Travel Tips – Italy – Sistine Chapel – Colosseum – Vatican” , ha definito ciò che le è accaduto una “vera trappola per turisti“.

La donna ha pubblicato sui social le foto del gelato e lo scontrino salatissimo.

Lo scontrino per i due gelati

Nello scontrino della turista americana risultavano 24 euro per due coni gelato maxi da 12 euro l’uno, 4 euro per l’aggiunta di panna (2 euro a cono).

In più sono stati addebitati due macarons da 3 euro l’uno e due cannolini al pistacchio da 5 euro l’uno per un totale di 44 euro.

La coppia di turisti ha effettivamente acquistato due coppette grandi decorate con panna, un macarons e un cannolino ciascuno. Il problema è che non si aspettava di dover pagare (e a quei prezzi) le aggiunte.

Il racconto della turista

Nicole Ann ha spiegato di aver chiesto due coppette.

“Ci ha dato la misura più piccola e ci ha detto che avevamo tre palline”, si legge nel post. La commessa avrebbe poi iniziato ad aggiungere ingredienti extra: “Come cannoli e macarons, suggerendo che fossero gratis”.

Quando la coppia è andata a pagare si è accorta della sorpresa: il conto per le due coppette era di 44 euro.

“Sembrava che avesse detto 14 dollari, quindi non me ne sono accorta finché non ho guardato lo scontrino”, ha scritto la turista aggiungendo che il tutto è stato consumato in piedi e “onestamente non era nemmeno buono e non sono riuscita a finirlo”.

La sua denuncia pubblica ha scatenato la rabbia degli utenti raccogliendo più di 800 reazioni e 600 commenti.