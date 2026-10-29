Paga con la carta rubata nello zaino in un tabacchino di Sampierdarena, la polizia lo aspetta fuori: arrestato

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Lo zaino sparito in un centro commerciale, poi una serie di acquisti con la carta di credito che c’era dentro, per 130 euro. A Sampierdarena, a Genova, la polizia ha aspettato fuori da un tabacchino l’uomo che aveva appena pagato con la carta rubata e lo ha arrestato. Qualche ora dopo lo zaino è saltato fuori in una struttura ricettiva, insieme a telefoni e documenti rubati.

Sampierdarena, gli acquisti con la carta rubata

Come riporta la Polizia di Stato, la volante del Commissariato di Cornigliano è intervenuta nel pomeriggio, dopo la segnalazione del furto.

La vittima aveva notato che una delle carte contenute nello zaino era stata appena usata per alcune spese.

L’ultima, intorno alle 16, era stata fatta in un tabacchino di via Carlo Rolando.

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno atteso all’esterno, fermando un 35enne appena uscito dopo aver usato la carta.

Le telecamere del negozio e del centro commerciale avevano ripreso sia il furto dello zaino sia i pagamenti.

L’uomo è stato arrestato per l’uso indebito della carta e denunciato per furto aggravato.

Lo zaino ritrovato in piazza Vittorio Veneto

Le indagini sono proseguite e qualche ora più tardi gli agenti sono entrati in una struttura ricettiva di piazza Vittorio Veneto.

Lì hanno trovato un 40enne con lo zaino rubato, altri effetti personali della vittima e altri oggetti risultati rubati, tra cui tre telefoni e una tessera sanitaria.

L’uomo è stato denunciato per ricettazione, mentre i proprietari degli oggetti sono stati rintracciati e li riavranno indietro.

Il 35enne sarà giudicato con il rito direttissimo.

IPA