Furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso sono le accuse mosse a un uomo di 48 anni di origine marocchina, residente a Desio, che è stato denunciato dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri presso il supermercato Esselunga di Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato dopo aver sottratto quattro bottiglie di superalcolici per un valore superiore a 92 euro. L’intervento è stato reso necessario a seguito della segnalazione del personale di sicurezza del punto vendita.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti tempestivamente presso il supermercato Esselunga di Como dopo aver ricevuto una chiamata per un presunto furto in corso. La segnalazione è partita dall’addetto alla sorveglianza, che aveva notato movimenti sospetti da parte di un cliente già conosciuto per precedenti simili.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il sospettato, un cittadino marocchino di 48 anni residente a Desio, si è aggirato tra gli scaffali del supermercato e ha prelevato quattro bottiglie di whisky. Dopo aver superato la cassa pagando soltanto due bottiglie di birra, l’uomo è stato fermato dall’addetto alla sicurezza, che gli ha chiesto di mostrare il contenuto dello zaino. All’interno sono state trovate le bottiglie di superalcolici sottratte poco prima.

Il ritrovamento degli arnesi da scasso

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto anche due tronchesini: uno nascosto nella tasca sinistra dei pantaloni e l’altro nella tasca frontale dello zaino. Questi strumenti, comunemente utilizzati per forzare serrature o rimuovere dispositivi di sicurezza, hanno aggravato la posizione dell’uomo, che è stato così accusato anche di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

L’identificazione e i precedenti

Privo di documenti di identità al momento del controllo, il 48enne è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Gli accertamenti hanno confermato che l’uomo era in regola con le norme di soggiorno, ma risultava già destinatario di un avviso orale emesso dalla Questura di Monza e della Brianza, a causa di precedenti per reati contro il patrimonio.

Le accuse e le misure adottate

L’uomo è stato formalmente denunciato per furto aggravato, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e anche per la mancanza di documenti di identificazione. Inoltre, nei suoi confronti verrà applicata la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio, che gli impedirà di tornare nel territorio comunale di Como per un determinato periodo di tempo.

Il valore della refurtiva e le modalità del furto

La refurtiva, composta da quattro bottiglie di whisky per un valore complessivo di oltre 92 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato. L’uomo aveva tentato di eludere i controlli pagando solo una minima parte della merce, ma la prontezza dell’addetto alla sicurezza e il rapido intervento della Polizia hanno permesso di bloccare il tentativo di furto prima che potesse allontanarsi dal punto vendita.

Il ruolo della prevenzione e della collaborazione

Questo episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra personale di sicurezza privata e forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro il patrimonio. La sinergia tra i diversi attori ha consentito di individuare tempestivamente il responsabile e di evitare che il furto si trasformasse in un danno economico più grave per l’esercizio commerciale.

Le conseguenze per il responsabile

Oltre alla denuncia per furto aggravato e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, il 48enne dovrà ora affrontare le conseguenze amministrative legate al Foglio di via obbligatorio. Questa misura di prevenzione, adottata dalle autorità, mira a tutelare la sicurezza pubblica e a scoraggiare la reiterazione di reati simili sul territorio.

Un fenomeno diffuso

L’episodio avvenuto a Como si inserisce in un contesto più ampio di furti nei supermercati e nei negozi al dettaglio, fenomeno che negli ultimi anni ha visto un incremento su tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine continuano a monitorare con attenzione queste dinamiche, intensificando i controlli e promuovendo campagne di sensibilizzazione rivolte sia ai commercianti che ai cittadini.

La risposta delle istituzioni

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando come la tempestività dell’intervento abbia permesso di assicurare alla giustizia un soggetto già noto per reati analoghi. La Polizia di Stato rinnova l’invito a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a collaborare attivamente per prevenire e contrastare i furti e gli altri reati contro il patrimonio.

Conclusioni

Il caso del 48enne marocchino denunciato a Como rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini, personale di sicurezza e forze dell’ordine possa contribuire in modo efficace alla tutela della legalità e alla salvaguardia dei beni collettivi. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali responsabilità ulteriori e per verificare se l’uomo sia coinvolto in altri episodi simili avvenuti nella zona.

