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Falsa riparazione e truffa sono al centro di un episodio avvenuto in via Manzoni, a Parma, dove una coppia è stata coinvolta in una lite con un presunto idraulico contattato tramite internet. L’uomo, dopo aver ricevuto il pagamento per un intervento mai risolto, si è rifiutato di fornire la fattura e ha restituito solo parte della somma dopo una discussione degenerata in aggressione.

Il contatto e l’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di martedì 11 agosto gli agenti sono intervenuti in via Manzoni a seguito di una segnalazione per una lite. Tutto ha avuto origine quando una coppia di coniugi aveva deciso di affidare la riparazione della propria caldaia a un presunto idraulico, trovato online.

I coniugi avevano contattato l’uomo tramite il web, chiedendo un intervento presso la loro abitazione per risolvere un guasto alla caldaia. Al termine dei lavori, la donna aveva consegnato la somma concordata di 340 euro al presunto professionista, che però non aveva rilasciato alcuna fattura.

Poco dopo la riparazione, la donna si era accorta che la caldaia continuava a non funzionare correttamente. Aveva quindi provato a ricontattare l’idraulico per chiedere spiegazioni, senza però ottenere risposta. Anche il marito, una volta rientrato a casa, aveva tentato di mettersi in contatto con l’uomo, che aveva però bloccato il suo numero di telefono.

L’intervento del vicino e l’appuntamento

Di fronte all’impossibilità di raggiungere il presunto idraulico, i coniugi avevano chiesto aiuto a un vicino di casa. Quest’ultimo aveva contattato l’uomo fingendo di aver bisogno di un intervento idraulico. Il presunto professionista aveva accettato di incontrarlo e si era presentato sul posto accompagnato da una donna, a bordo di un’autovettura.

La lite e la restituzione parziale del denaro

Al momento dell’incontro, il marito aveva chiesto la restituzione della somma versata per l’intervento non risolutivo. La richiesta aveva dato origine a una discussione che era rapidamente degenerata in una lite. Il presunto idraulico aveva spintonato violentemente il marito, per poi salire in auto e allontanarsi lanciando dal finestrino la somma di 240 euro, restituendo così solo una parte del denaro ricevuto.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno ricostruito l’accaduto e raccolto tutti gli elementi utili per ulteriori accertamenti. L’episodio, secondo la Polizia di Stato, rappresenta un’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di verificare sempre l’identità e l’affidabilità dei professionisti contattati online, accertandosi della loro qualificazione e richiedendo sempre la documentazione fiscale relativa agli interventi.

Consigli per evitare truffe

La Polizia sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione quando si ricorre al web per individuare professionisti a cui affidare lavori domestici. È fondamentale concordare con chiarezza il costo dell’intervento, verificare le credenziali dell’operatore e pretendere sempre il rilascio della fattura. In caso di dubbi o anomalie, è consigliato rivolgersi tempestivamente alle Forze di Polizia.

IPA