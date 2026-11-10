Pagamenti assegno unico tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre da 58,30 a 203,80 euro
Iniziano i pagamenti dell'assegno unico per il mese di novembre: l'Inps accrediterà gli importi spettanti il 19 e il 20 del mese corrente
L’Inps dispone i pagamenti dell’assegno unico di novembre tra giovedì 19 e venerdì 20 per i nuclei familiari che non registrano variazioni economiche o anagrafiche. Le cifre mensili della quota base oscillano da 58,30 a 203,80 euro per ciascun figlio minorenne a carico, in attesa dei conguagli e dei primi adeguamenti stimati per la rivalutazione dell’importo nel 2027.
- Il calendario dei pagamenti dell'assegno unico a novembre
- Gli importi spettanti prima degli aumenti
- Adempimenti Isee necessari
Il calendario dei pagamenti dell’assegno unico a novembre
L’erogazione della mensilità per le famiglie con figli a carico segue il calendario ordinario fissato dall’Inps per l’autunno. L’accredito dell’assegno unico di novembre verrà disposto sulle coordinate bancarie o sui conti correnti dei beneficiari tra giovedì 19 e venerdì 20 del mese corrente.
Le tempistiche ordinarie riguardano esclusivamente le posizioni che non hanno subito modifiche nel valore dell’indicatore Isee o nella composizione del nucleo. Per quanti hanno presentato una nuova domanda a ottobre o attendono conguagli e ricalcoli sulle quote precedentemente spettanti, l’Inps procederà alla liquidazione degli importi a partire dall’ultima settimana del mese.
La verifica della data e dello stato di lavorazione della pratica è accessibile direttamente tramite i servizi online del Fascicolo previdenziale del cittadino con credenziali Spid, Cie o Cns.
Gli importi spettanti prima degli aumenti
Per la gestione delle erogazioni relative all’anno corrente, la quota base spettante per ogni figlio minorenne parte da un minimo di 58,30 euro al mese e raggiunge un massimo di 203,80 euro mensili. Il contributo massimo viene riconosciuto alle famiglie con un Isee compreso entro i 17.468,51 euro, mentre la quota minima viene assegnata a chi supera la soglia di 46.582,71 euro o sceglie di non presentare la Dsu.
All’importo ordinario si sommano le maggiorazioni previste dalla legge per i figli disabili, per i genitori entrambi lavoratori e per i nuclei numerosi.
Le stime provvisorie sulle tabelle previdenziali ipotizzano per il 2027 un meccanismo di rivalutazione legato all’inflazione attorno al 2,9%, che consentirebbe alla soglia massima di salire a circa 209,70 euro mensili e alla minima di raggiungere i 60 euro.
Adempimenti Isee necessari
La stabilità dell’importo erogato dall’istituto di previdenza è subordinata alla regolarità della documentazione economica attestata dalla famiglia. L’assenza di un Isee aggiornato comporta il ricalcolo automatico della rata sulla base del valore minimo di legge, ferma restando la possibilità di richiedere il conguaglio a credito in presenza di una Dsu rettificata.
Nel caso di genitori separati o divorziati, la quota di spettanza viene ripartita in misura pari al 50% tra gli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diversi accordi o disposizioni giudiziarie per l’affidamento esclusivo.
In caso di sospensioni ingiustificate, ritardi di pagamento o richieste di restituzione per presunti indebiti erogati in passato, l’utente ha diritto di presentare istanza di riesame o fare ricorso amministrativo esibendo la ricevuta di protocollo e le comunicazioni ufficiali dell’ente.