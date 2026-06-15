NOTIZIE
Temi Caldi:

Pagamento col POS costerà meno agli esercenti, cosa prevede il protocollo del Mef che riduce i costi

Pagamento con il POS, firmato al ministero dell’Economia e delle Finanze un nuovo protocollo d'intesa: cosa cambia per gli esercenti

Pubblicato: Aggiornato:

Mirko Vitali

Mirko Vitali

WEB EDITOR

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Al ministero dell’Economia e delle Finanze, lunedì 15 giugno, è stato firmato il nuovo protocollo d’intesa per ridurre, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti tramite POS per gli esercenti. L’accordo, finalizzato a incentivare le transazioni elettroniche, è stato siglato da Abi, Apsp, Assofin, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe.

Pagamento con il POS, cosa prevede il nuovo protocollo

L’intesa, come riporta l’ANSA, rientra nell’iniziativa del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro.

Secondo i promotori dell’iniziativa, la novità rappresenta un importante progresso nell’ottica di incoraggiare maggiormente lo sviluppo dei pagamenti elettronici, assicurando allo stesso tempo un calo dei costi per gli esercenti.

POS e pagamentiANSA
Immagine di repertorio

Il protocollo, fa sapere il Mef attraverso una nota, ha l’obiettivo di promuovere l’adozione di offerte promozionali per gli esercenti che hanno un fatturato fino a 400 mila euro così da ridurre l’impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro.

Inoltre è prevista l’adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti con fatturato compreso tra 400 mila e 750 mila euro.

Richiesta maggiore trasparenza agli operatori

Uno dei punti cardine dell’intesa riguarda la trasparenza. Per far sì che le spese applicate agli esercenti per l’accettazione dei micro-pagamenti con carta siano più chiare e comparabili, secondo quanto stabilito dal nuovo protocollo, gli operatori dovranno mostrare i costi delle loro offerte in un formato identico per tutti, comprensibile e paragonabile.

Per attuare tale passaggio concretamente, dovranno usare dei modelli standard che saranno pubblicati online sul sito del Cnel.

Chi può aderire all’intesa

L’accordo, che è frutto della prosecuzione dell’impegno partito nel luglio 2023 dall’esecutivo, è stato firmato tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento, e le associazioni di categoria che più rappresentano gli esercenti.

Sempre dal Mef è stato sottolineato che l’intesa è aperta all’adesione di ulteriori associazioni di categoria, oltreché ai singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria.

Garantita piena autonomia a ciascun operatore

Il protocollo, come spiega Today, non impone una commissione massima obbligatoria e non rende gratuite per legge le operazioni di importo ridotto. Si tratta di un’intesa aperta e volontaria, tramite cui le associazioni finanziarie invitano i propri aderenti a proporre offerte promozionali.

Nel parere espresso sul testo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato che rimane la “piena autonomia di ciascun operatore” nella determinazione delle condizioni economiche.

L’Antitrust non ha rilevato particolari problemi concorrenziali proprio perché l’accordo non coordina i prezzi e non impone una tariffa comune.

pagamento-pos-esercenti-protocollo ANSA

Leggi anche

Cantine Amadei

Ultime Notizie

Arvier

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo