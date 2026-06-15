Pagamento col POS costerà meno agli esercenti, cosa prevede il protocollo del Mef che riduce i costi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Al ministero dell’Economia e delle Finanze, lunedì 15 giugno, è stato firmato il nuovo protocollo d’intesa per ridurre, rendere più chiari, trasparenti e confrontabili i costi di accettazione dei pagamenti tramite POS per gli esercenti. L’accordo, finalizzato a incentivare le transazioni elettroniche, è stato siglato da Abi, Apsp, Assofin, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe.

Pagamento con il POS, cosa prevede il nuovo protocollo

L’intesa, come riporta l’ANSA, rientra nell’iniziativa del Tavolo permanente sulle transazioni elettroniche istituito presso il Dipartimento del Tesoro.

Secondo i promotori dell’iniziativa, la novità rappresenta un importante progresso nell’ottica di incoraggiare maggiormente lo sviluppo dei pagamenti elettronici, assicurando allo stesso tempo un calo dei costi per gli esercenti.

ANSA

Il protocollo, fa sapere il Mef attraverso una nota, ha l’obiettivo di promuovere l’adozione di offerte promozionali per gli esercenti che hanno un fatturato fino a 400 mila euro così da ridurre l’impatto dei costi delle transazioni con carta fino a 30 euro.

Inoltre è prevista l’adozione di specifiche offerte commerciali dedicate agli esercenti con fatturato compreso tra 400 mila e 750 mila euro.

Richiesta maggiore trasparenza agli operatori

Uno dei punti cardine dell’intesa riguarda la trasparenza. Per far sì che le spese applicate agli esercenti per l’accettazione dei micro-pagamenti con carta siano più chiare e comparabili, secondo quanto stabilito dal nuovo protocollo, gli operatori dovranno mostrare i costi delle loro offerte in un formato identico per tutti, comprensibile e paragonabile.

Per attuare tale passaggio concretamente, dovranno usare dei modelli standard che saranno pubblicati online sul sito del Cnel.

Chi può aderire all’intesa

L’accordo, che è frutto della prosecuzione dell’impegno partito nel luglio 2023 dall’esecutivo, è stato firmato tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di schemi di pagamento, e le associazioni di categoria che più rappresentano gli esercenti.

Sempre dal Mef è stato sottolineato che l’intesa è aperta all’adesione di ulteriori associazioni di categoria, oltreché ai singoli operatori non aderenti ad associazioni di categoria.

Garantita piena autonomia a ciascun operatore

Il protocollo, come spiega Today, non impone una commissione massima obbligatoria e non rende gratuite per legge le operazioni di importo ridotto. Si tratta di un’intesa aperta e volontaria, tramite cui le associazioni finanziarie invitano i propri aderenti a proporre offerte promozionali.

Nel parere espresso sul testo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato che rimane la “piena autonomia di ciascun operatore” nella determinazione delle condizioni economiche.

L’Antitrust non ha rilevato particolari problemi concorrenziali proprio perché l’accordo non coordina i prezzi e non impone una tariffa comune.