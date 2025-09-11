Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 88 arresti e un ingente sequestro di beni il bilancio di una vasta operazione antimafia condotta dalla Squadra Mobile di Salerno e dal Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Salerno, ha colpito il clan “Fezza-De Vivo” e altri soggetti legati alla criminalità organizzata, con epicentro nel comune di Pagani. L’intervento è stato disposto per contrastare una serie di gravi reati, tra cui associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, riciclaggio e detenzione di armi, aggravati dal metodo mafioso.

Operazione coordinata e numeri dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnate numerose unità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, supportate da elicotteri e unità cinofile specializzate nella ricerca di armi e stupefacenti. Sono state eseguite due ordinanze cautelari: una dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, l’altra dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni, sempre su richiesta della Procura locale. In totale, sono 88 indagati, di cui 3 minorenni: 79 destinatari della custodia cautelare in carcere e 9 agli arresti domiciliari. Tra questi figurano elementi di spicco del clan “Fezza-De Vivo” e altri soggetti inseriti nel tessuto criminale di Pagani e dei comuni limitrofi.

Il sequestro dei beni e la portata territoriale

Parallelamente, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo urgente, emesso dalla Procura, su beni di valore riconducibili agli indagati. Il possesso di questi beni non è risultato giustificato dalle dichiarazioni reddituali degli stessi. L’operazione ha avuto il suo fulcro nel comune di Pagani, considerato la base operativa dell’organizzazione criminale, ma si è estesa anche ad altri comuni delle province di Salerno e Napoli, coinvolgendo un ampio territorio e mettendo in campo risorse investigative di rilievo.

I reati contestati e la struttura del clan

Agli indagati sono stati contestati, a vario titolo, gravi reati come associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. Inoltre, sono emersi episodi di associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e riciclaggio di autovetture di grossa cilindrata. Le accuse, formulate sulla base delle indagini preliminari, dovranno essere confermate in sede dibattimentale, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Le indagini: dalla cattura di Confessore alla ricostruzione del clan

Le indagini, che hanno seguito quelle concluse nel dicembre 2022 con l’esecuzione di 25 misure cautelari contro membri della stessa associazione camorristica, hanno preso avvio dalle investigazioni che, nell’agosto 2023, hanno portato alla cattura di Vincenzo Confessore, ultimo elemento apicale del clan ancora in libertà. Contestualmente, è stata ricostruita la rete dei fiancheggiatori e approfondito il tentato omicidio avvenuto a Pagani nell’estate dello stesso anno, ai danni di un giovane spacciatore che aveva rifiutato di sottomettersi all’organizzazione per l’approvvigionamento di stupefacenti.

Il ruolo delle donne e la gestione della “cassa comune”

Un aspetto emerso dalle indagini riguarda il ruolo centrale delle donne del clan, che, seguendo le direttive dei vertici detenuti, hanno garantito la sopravvivenza e il funzionamento dell’organizzazione. Le donne si sono occupate della gestione della “cassa comune”, spartendo i proventi illeciti tra i membri liberi e quelli detenuti, oltre a occuparsi di operazioni di reinvestimento e riciclaggio dei capitali.

Controllo del territorio e dominio sulle piazze di spaccio

L’organizzazione ha consolidato il proprio potere intimidatorio attraverso numerosi atti di violenza e minaccia, esercitati dalla componente “militare” del clan. Questo ha permesso di instaurare un clima di timore nella popolazione e di esercitare un controllo capillare sul territorio, in particolare sulle piazze di spaccio gestite da gruppi criminali autonomi. Il clan forniva direttamente la droga da commercializzare e imponeva una “tangente” mensile anche ad altri gruppi dediti al furto e alla ricettazione di veicoli, fenomeno particolarmente diffuso nell’area.

Espansione verso l’area napoletana e scontri con gruppi rivali

Le risultanze investigative hanno evidenziato la capacità del sodalizio di rinnovarsi e di espandere i propri interessi verso i comuni napoletani di Sant’Antonio Abate e Santa Maria la Carità, con l’obiettivo di monopolizzare il mercato degli stupefacenti anche in quelle zone. Questa espansione ha generato tensioni con gruppi criminali rivali, sfociate in pestaggi e azioni di fuoco plateali eseguite dalla compagine paganese.

La “controllata” e il traffico internazionale di droga

È stata accertata l’esistenza di una “controllata” interna al clan, dedita all’acquisto, stoccaggio e vendita di stupefacenti, in particolare cocaina e hashish, provenienti in grandi quantità dall’area napoletana e destinati alle piazze di spaccio del territorio. Le indagini telematiche, svolte in collaborazione con la Francia tramite un Ordine di Indagine Europeo, hanno permesso di decriptare la messaggistica cifrata usata dagli indagati per i rifornimenti di droga dal Sud America, dalla Spagna e dall’Olanda. In 4/5 mesi sono stati movimentati circa 600 kg di hashish, 100 kg di marijuana e 35 kg di cocaina.

Armi da guerra e covi segreti

Le indagini hanno anche documentato la detenzione, l’utilizzo e l’acquisto di numerose armi da guerra, tra cui fucili Skorpion, Kalashnikov e pistole di fabbricazione russa. È stato individuato un covo dove il clan nascondeva le armi utilizzate per agguati e rappresaglie, con il sequestro di 1000 cartucce di vario calibro, 1 pistola mitragliatore UZI, 8 pistole e 2 giubbotti antiproiettile.

Furti di veicoli, estorsioni e riciclaggio

Tra le attività illecite sotto il controllo del clan, è stato ricostruito anche un settore criminale dedicato ai furti di veicoli, alle estorsioni con la tecnica del “cavallo di ritorno” e al riciclaggio di auto tramite l’alterazione dei parametri identificativi. L’organizzazione forniva alle “batterie” criminali la tecnologia necessaria per rubare veicoli di ultima generazione, controllando di fatto l’intero fenomeno nell’area di riferimento.

