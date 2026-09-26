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È scattata una denuncia per truffa a Fiuggi (Frosinone), dove decine di famiglie provenienti da tutta Italia sono state coinvolte in un concorso di bellezza mai realmente organizzato. L’organizzatrice, una cinquantenne residente a Roma, è stata deferita in stato di libertà e sarà destinataria anche di un provvedimento di allontanamento dalla città termale.

Il meccanismo della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nella giornata di ieri a seguito di una controversia scoppiata nella località di Fiuggi. Le forze dell’ordine hanno ricostruito un complesso schema di truffa ai danni di circa 150 iscritti a un concorso di bellezza pubblicizzato come evento di rilievo nazionale.

L’indagine ha permesso di accertare che la presunta organizzatrice, una donna di circa cinquanta anni residente a Roma, aveva messo in atto un elaborato piano per indurre le famiglie a versare le quote di partecipazione, comprensive anche di soggiorno. Il raggiro si è concretizzato attraverso continui cambi di sede: le location del concorso venivano spostate in diverse regioni d’Italia, con motivazioni sempre differenti, fino a quando la destinazione definitiva è stata comunicata come Fiuggi.

L’arrivo a Fiuggi e la scoperta dell’inganno

Quando le famiglie sono giunte nella cittadina termale, hanno scoperto che nulla era stato realmente pianificato. Nonostante avessero regolarmente pagato le quote richieste, sul posto non era stato predisposto alcun evento, causando un grave disagio sia logistico che economico ai danni delle vittime. La situazione ha generato una forte tensione e una controversia verbale che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Le indagini e le conseguenze per l’organizzatrice

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale hanno raccolto elementi sufficienti per deferire la donna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone per il reato di truffa. Inoltre, la stessa sarà destinataria di un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore della Provincia di Frosinone, che le impedirà di tornare nel Comune di Fiuggi.

IPA