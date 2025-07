Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate per furto aggravato in concorso nella serata di ieri a Como. Una donna di 37 anni, originaria di Verbania e senza fissa dimora, insieme a un cittadino indiano di 36 anni residente in provincia di Cremona, sono stati fermati dopo aver sottratto merce da un supermercato. L’episodio si è verificato intorno alle 21.00 in via Carloni, quando la coppia è stata sorpresa dalla sicurezza mentre tentava di oltrepassare le casse senza pagare. I due sono stati arrestati e trattenuti in attesa del processo, fissato per la mattina successiva. La donna è stata inoltre denunciata per falsa attestazione sull’identità personale.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto grazie alla segnalazione della guardia di sicurezza del supermercato, che ha bloccato i due sospetti dopo averli notati comportarsi in modo sospetto tra gli scaffali del reparto alcolici.

Il furto e l’intervento della Polizia

La serata di ieri si è conclusa con due arresti per furto aggravato in concorso. I protagonisti sono una donna di 37 anni originaria di Verbania, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici, e un uomo di nazionalità indiana, classe 1988, residente nella provincia di Cremona e anch’egli con diversi precedenti penali. I due sono stati sorpresi all’interno di un supermercato di via Carloni a Como, mentre cercavano di uscire senza pagare una notevole quantità di superalcolici nascosti nelle borse.

La dinamica del furto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la coppia aveva pianificato il furto dividendosi all’interno del supermercato. Dopo aver prelevato diverse bottiglie di superalcolici dal reparto dedicato, i due si sono diretti alle casse automatiche. Qui hanno pagato soltanto una bottiglia di succo di frutta e una di latte, tentando così di eludere i controlli e uscire con la merce rubata. Tuttavia, la loro manovra non è sfuggita all’attenzione della guardia di sicurezza, che li ha fermati prima che potessero lasciare il negozio.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti rapidamente sul posto, hanno preso in consegna i due sospetti. Dopo averli identificati, hanno provveduto a restituire alla proprietà la merce sottratta, per un valore complessivo di 550 euro in superalcolici. La testimonianza della guardia di sicurezza ha confermato la dinamica dei fatti, permettendo così agli investigatori di procedere con l’arresto per furto aggravato in concorso.

Le indagini e i precedenti dei fermati

Durante le procedure di identificazione in Questura, è emerso che la donna, priva di documenti, aveva fornito generalità false, motivo per cui è stata anche denunciata per falsa attestazione sull’identità personale. Entrambi i fermati risultano avere numerosi precedenti, sia penali che di polizia, per reati analoghi. La loro condizione di senza fissa dimora e la recidiva hanno contribuito alla decisione di trattenerli nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida.

Il processo e le conseguenze

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la custodia dei due arrestati nelle camere di sicurezza della Questura, fissando il processo per la mattina seguente alle 12.00. La rapidità dell’azione delle forze dell’ordine e la collaborazione con la sicurezza privata hanno permesso di assicurare alla giustizia i responsabili del furto e di restituire la refurtiva al legittimo proprietario.

Il contesto e la prevenzione

L’episodio avvenuto a Como si inserisce in un più ampio contesto di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso i reati predatori nei confronti degli esercizi commerciali. La collaborazione tra personale di sicurezza e Polizia di Stato si conferma fondamentale per prevenire e reprimere episodi di furto e garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori del settore.

