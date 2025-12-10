Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti domiciliari e oltre mezzo milione di euro sequestrati ad Aversa (Caserta), dove un imprenditore agricolo, la moglie e due cittadini indiani sono stati raggiunti da misure cautelari per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato. L’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, è stata eseguita nella mattinata odierna e ha portato anche al sequestro di 4 furgoni e di una somma di 542.934,56 euro, ritenuta profitto dei reati contestati.

Operazione coordinata dalla Procura di Napoli Nord

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari del Reparto Operativo del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, con il supporto del Gruppo Carabinieri di Aversa. L’attività investigativa, avviata tra febbraio e luglio 2024, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e ha permesso di ricostruire un quadro indiziario particolarmente grave nei confronti dell’imprenditore agricolo e dei suoi collaboratori.

Le accuse: sfruttamento e minacce ai lavoratori

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato, oltre che di violenza e minaccia per costringere altri a commettere reati. Le indagini hanno svelato come, con la stretta collaborazione della moglie e di due cittadini indiani, l’imprenditore abbia reclutato tra 40 e 80 lavoratori, perlopiù di origine indiana e irregolari sul territorio nazionale. Questi venivano impiegati come braccianti agricoli in terreni situati tra le province di Napoli e Caserta, sottoposti a condizioni di grave sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Modalità di reclutamento e condizioni di lavoro

I lavoratori venivano trasportati sui luoghi di lavoro a bordo di furgoni per il trasporto merci, ammassati nei vani di carico senza le necessarie condizioni di sicurezza. Una volta nei campi, erano costantemente sorvegliati e minacciati: chi non rispettava i ritmi imposti rischiava di non ricevere la paga giornaliera o di essere escluso dai futuri ingaggi. Le intimidazioni servivano a evitare rallentamenti nella catena produttiva o danni ai prodotti agricoli raccolti.

Le condizioni di lavoro erano particolarmente dure: i braccianti erano costretti a turni estenuanti di 10 o 14 ore al giorno, ricevendo un compenso di circa 2,70 euro l’ora, senza diritto al riposo settimanale né possibilità di assentarsi in caso di malattia. La pausa pranzo era concessa solo dopo aver raggiunto la quota di raccolta prevista, secondo la regola imposta: “Senza la quota non si mangia”.

Sicurezza e salute ignorate

Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, i lavoratori erano obbligati a continuare l’attività anche sotto la pioggia, riparandosi con buste di plastica, senza alcun rispetto della normativa sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro. In alcuni casi, venivano costretti a restare nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi, sostanze nocive per la salute, e chi si allontanava per malore veniva minacciato di esclusione dal lavoro.

Oltre alle condizioni lavorative, anche quelle abitative erano estremamente precarie: i braccianti vivevano in alloggi fatiscenti, privi dei requisiti minimi di dignità e sicurezza.

Minacce e intimidazioni per impedire la denuncia

Per evitare che le condizioni di sfruttamento venissero denunciate alle autorità, i lavoratori erano minacciati di gravi violenze fisiche qualora avessero collaborato con le Forze di Polizia o avessero fornito informazioni sul datore di lavoro e sulle modalità di reclutamento e impiego.

Sequestri e misure cautelari

Nel corso dell’operazione, è stato eseguito anche un decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura, che ha portato al sequestro di 4 furgoni utilizzati per il trasporto della manodopera e di una somma complessiva di 542.934,56 euro, ritenuta profitto dei reati contestati, rinvenuta nel magazzino-sede dell’imprenditore agricolo indagato.

Le misure cautelari hanno riguardato l’imprenditore agricolo e la moglie, posti agli arresti domiciliari, mentre i due cittadini indiani risultano al momento irreperibili. Un secondo cittadino indiano è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Controlli e collaborazione istituzionale

Durante le indagini, sono stati effettuati controlli e ispezioni con il contributo dei militari del Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Napoli, del personale dell’Ispettorato Area Metropolitana di Napoli e dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), nell’ambito del progetto A.L.T Caporalato D.U.E., finalizzato alla tutela dei lavoratori migranti vulnerabili.

