Palagonia, corsa clandestina di cavalli col Kalashnikov: giovane vicino al clan mafioso arrestato

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È stato eseguito un arresto a Palagonia, dove un giovane affiliato al clan mafioso Cappello-Bonaccorsi è stato fermato per aver brandito un Kalashnikov durante una corsa clandestina di cavalli. L’episodio, avvenuto l’8 maggio scorso, è stato ricostruito grazie all’analisi di video diffusi sui social network e ha portato all’identificazione e alla denuncia anche dei fantini coinvolti nella competizione illegale.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto luogo nelle prime ore dell’alba a Palagonia, in provincia di Catania. Un giovane, già noto alle forze dell’ordine per la sua vicinanza al clan mafioso Cappello-Bonaccorsi, è stato ripreso mentre, a bordo di uno scooter, scortava una corsa clandestina di cavalli impugnando un fucile Kalashnikov. Le immagini, immortalate dagli spettatori e poi diffuse sui social, hanno rapidamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.

L’arresto e i sequestri

Le indagini della Squadra mobile di Catania hanno permesso di identificare il giovane grazie a un’attenta analisi fotogramma per fotogramma dei video circolati online. Una volta individuato, gli agenti hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione, durante la quale sono stati sequestrati gli indumenti indossati nel filmato e lo scooter utilizzato per scortare la gara. L’uomo è stato quindi raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura distrettuale di Catania.

I reati contestati

Al giovane arrestato viene contestato il porto abusivo di arma da guerra, con l’aggravante di aver agito per favorire un’associazione mafiosa. La sua presenza armata durante la competizione aveva lo scopo di garantire la sicurezza della gara e di affermare il controllo del clan sul territorio.

Denunce per i fantini e sequestro degli animali

Nel medesimo provvedimento giudiziario sono stati identificati e denunciati anche i fantini che hanno preso parte alla corsa clandestina. La Squadra a cavallo della Questura ha contestato loro il reato di partecipazione a competizioni clandestine tra animali. Nei giorni successivi alla gara, i cavalli utilizzati sono stati individuati nei luoghi dove erano stati stallati e sottoposti a sequestro.

L’impatto mediatico e le indagini sui social

L’episodio ha avuto una vasta eco mediatica, soprattutto dopo la diffusione dei video sui social network. Proprio grazie a queste immagini, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del giovane armato, confermando ancora una volta l’importanza dei nuovi strumenti digitali nelle indagini di polizia.

La vicenda mette in luce il legame tra criminalità organizzata e corse clandestine di cavalli, fenomeno che da tempo affligge alcune aree della Sicilia. Il coinvolgimento di uomini armati e travisati, la presenza di clan mafiosi e la spettacolarizzazione dell’evento sui social sono elementi che confermano la pericolosità e la diffusione di queste pratiche illegali.

Le azioni delle forze dell’ordine

Grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato e alla collaborazione tra le diverse articolazioni investigative, è stato possibile interrompere una filiera criminale che vedeva coinvolti non solo i promotori della gara, ma anche i partecipanti e gli animali utilizzati. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle attività illecite legate alle associazioni mafiose e alla tutela del benessere animale.

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