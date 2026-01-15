Palazzina crolla a Il Matto ad Arezzo dopo un'esplosione per fuga di gas, si cercano dispersi sotto le macerie

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sono almeno tre i feriti dell’esplosione avvenuta ad Arezzo, dove una palazzina è crollata a seguito di un’esplosione forse dovuta a una fuga di gas. I soccorritori sono sul posto alla ricerca di dispersi. Una persona sarebbe in gravi condizioni.

Crolla una palazzina nella zona Il Matto

Nel tardo pomeriggio di giovedì 15 gennaio ad Arezzo, nella frazione Il Matto, è crollata una palazzina. Adnkronos scrive che l’episodio si è verificato intorno alle 17.

Il crollo sarebbe dovuto a un’esplosione presumibilmente provocata da una fuga di gas, scrive RaiNews. Come specifica Repubblica il crollo sarebbe stato parziale, un dato che arriva direttamente dai vigili del fuoco.

E proprio i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo interessato, insieme al personale sanitario e alle forze dell’ordine. Per l’evento è stato posto in essere il piano delle grandi emergenze.

Per favorire le operazioni di soccorso le strade che costeggiano l’area interessate dal crollo e dai soccorsi sono state temporaneamente chiuse.

Ad Arezzo si cercano dispersi

Secondo Repubblica il crollo avrebbe portato a tre feriti. Queste tre persone sarebbero state trasportate all’ospedale con tre codici differenti: uno verde, uno giallo e uno rosso: quest’ultimo è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso 2 presso il nosocomio di Foligno.

L’incendio è stato prontamente spento dai vigili del fuoco, ma nel frattempo continuano le ricerche sotto le macerie per constatare se ci sono dispersi.

L’ipotesi della fuga di gas prima dell’esplosione

Come anticipato, le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti. Arezzo Notizie parla di "un forte boato". La palazzina sarebbe una villetta di due piani.

La Nazione scrive che il fabbricato è stato letteralmente sventrato dall’esplosione. L’ipotesi più accreditata, come già riferito, è quella della perdita di gas.

I soccorsi

Arezzo Notizie scrive la segnalazione è arrivata alle 17:22 e sul posto, oltre alle forze già elencate, è arrivata anche un’automedica di Arezzo: dalla città si sono portate sul luogo, inoltre, la Croce Bianca, la Croce Rossa e vigili del fuoco arrivati anche da Cortona con le rispettive unità cinofile.

È presente anche un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino. Sempre Arezzo Notizie scrive che la persona elitrasportata a Foligno sarebbe un’anziana di 77 anni che al momento è intubata e verserebbe in condizioni gravi, per questo si attende un ulteriore trasporto in elicottero presso un altro ospedale.

Anche la sorella, 70 anni, è rimasta ferita. In codice verde, invece, c’è un uomo che non vive nella palazzina colpita dall’incidente, ma sarebbe amico dei residenti.