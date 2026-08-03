Palazzina crollata nel rione Pistunina a Messina, di Sara Leone il quarto cadavere estratto dalle macerie

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il quarto corpo estratto dalla palazzina crollata a Messina nel quartiere Pistunina è di una donna e non di un uomo, come inizialmente si era appreso. Il cadavere recuperato dalle macerie dai vigili del fuoco appartiene a Sara Leone, che è stata identificata dai familiari presso l’obitorio dell’ospedale. Nel frattempo proseguono le ricerche dei dispersi.

Messina, palazzina crollata a Pistunina: estratto il corpo di Sara Leone

Al momento risultano ancora dispersi due uomini: Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya. I vigili del fuoco stanno proseguendo le ricerche senza sosta.

“Abbiamo recuperato le tre autovetture presenti sotto le macerie, verificando che al loro interno non vi fossero persone. Le aspettative maturate nelle ultime ore, purtroppo, non hanno trovato conferma: i dispersi potrebbero trovarsi più in profondità rispetto a quanto inizialmente ipotizzato”, ha dichiarato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio.

ANSA

Le ipotesi sulle cause del crollo

Nel frattempo proseguono le indagini per stabilire che cosa abbia provocato il cedimento dell’edificio. Con il procedere degli scavi continuano a cambiare le possibili ipotesi circa la dinamica della tragedia.

Inizialmente si è pensato che il crollo fosse stato originato da un’esplosione, ma in seguito non è stata esclusa l’ipotesi di un cedimento strutturale.. A rafforzare questo scenario ci sarebbe anche il tremore che ha preceduto il disastro.

Le operazioni sul campo sono molto difficili per via della natura del crollo e del rischio di esplosioni che potrebbero originarsi dai gas infiammabili che non si esclude siano rimasti intrappolati sotto le macerie.

“Il lavoro è complesso, tutti i solai si sono adagiati l’uno sull’altro e non ci sono spazi liberi. Abbiamo raggiunto e ispezionato le tre vetture nel garage, al piano zero, con esito negativo”, ha dichiarato Burgio.

L’ingegnere Pietro Leone in silenzio davanti ai pm

Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ingegnere Pietro Leone, uno dei tre indagati per il crollo della palazzina. Il tecnico, come riporta l’AdnKronos, è indagato per omicidio plurimo colposo e disastro colposo per il crollo dell’edificio, insieme ad altre due persone.

Leone ha progettato il complesso andato distrutto. Davanti ai pm di Messina, Anita Siliotti e Antonietta Ardizzone, ha deciso di non rispondere. Era accompagnato dal suo avvocato Sebastiano Campanella.