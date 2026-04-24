Palazzina disabitata crollata a Napoli in via Siniscalchi, si scava tra le macerie: evacuati edifici vicini

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una palazzina abbandonata è crollata nella notte nel centro di Napoli, in via Siniscalchi. L’edificio non era agibile, ma non è escluso che potesse essere abitato occasionalmente da senza fissa dimora: i vigili del fuoco scavano tra le macerie per verificare che non ci siano vittime. Evacuati in via precauzionale gli edifici vicini.

Crolla palazzina disabitata a Napoli

Il crollo è avvenuto attorno alle 2 della notte di venerdì 24 aprile in pieno centro a Napoli.

Una palazzina è crollata in via Francesco Saverio Siniscalchi, a due passi da Porta Capuana e dalla Stazione Centrale.

L’edificio, di proprietà privata, era abbandonato da tempo e interdetto, così come la strada che lo affianca.

Si scava tra le macerie

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno subito avviato le procedure per verificare la presenza di persone all’interno o nelle vicinanze dell’edificio al momento del crollo.

Secondo quanto riporta Il Mattino non risultano al momento vittime o feriti.

I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi, dal momento che non si esclude che il palazzo possa essere stato utilizzato per occupazioni abusive.

Notizia in aggiornamento