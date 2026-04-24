Palazzina disabitata crollata a Napoli in via Siniscalchi, si scava tra le macerie: evacuati edifici vicini
Nella notte è crollata una palazzina abbandonata nel centro di Napoli
Una palazzina abbandonata è crollata nella notte nel centro di Napoli, in via Siniscalchi. L’edificio non era agibile, ma non è escluso che potesse essere abitato occasionalmente da senza fissa dimora: i vigili del fuoco scavano tra le macerie per verificare che non ci siano vittime. Evacuati in via precauzionale gli edifici vicini.
Crolla palazzina disabitata a Napoli
Il crollo è avvenuto attorno alle 2 della notte di venerdì 24 aprile in pieno centro a Napoli.
Una palazzina è crollata in via Francesco Saverio Siniscalchi, a due passi da Porta Capuana e dalla Stazione Centrale.
L’edificio, di proprietà privata, era abbandonato da tempo e interdetto, così come la strada che lo affianca.
Si scava tra le macerie
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno subito avviato le procedure per verificare la presenza di persone all’interno o nelle vicinanze dell’edificio al momento del crollo.
Secondo quanto riporta Il Mattino non risultano al momento vittime o feriti.
I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi, dal momento che non si esclude che il palazzo possa essere stato utilizzato per occupazioni abusive.
Notizia in aggiornamento