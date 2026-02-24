Palazzina esplode e poi crolla a Negrar vicino Verona, un morto e feriti tra le macerie dopo il boato

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una palazzina è esplosa e poi è crollata a Negrar, vicino a Verona. La deflagrazione ha investito il primo piano della struttura di tre piani, facendo collassare l’intero edificio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per mettere in salvo alcune persone che sarebbero rimaste ferite nello scoppio. Un residente, rimasto troppo a lungo sotto le macerie, è morto.

L’esplosione nella palazzina a Negrar

La palazzina interessata dall’esplosione si trova in via Sattarine, nella frazione di Prun a Negrar (Verona).

Si tratta di un edificio a tre piani più una zona mansardata. Intorno alle 18:00 del 24 febbraio si è sentito un boato fortissimo.

I residenti nella struttura sarebbero quattro, tre dei quali sono stati estratti vivi dalle macerie. Si tratta di due uomini e una donna. Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso.

Una quarta persona, un uomo, è stata individuata, ma non è stato possibile metterla in salvo. La vittima è stata estratta dalle macerie priva di vita.

I soccorsi e le indagini

I feriti appaiono in condizioni non gravi e sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento, a Verona.

I vigili del fuoco hanno scavato subito tra le macerie con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli, ma per la quarta persona, quella rimasta più a lungo sotto le macerie, non c’è stato nulla da fare.

Lo scoppio, secondo le prime ipotesi, sarebbe stato causato da una bombola di gas.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata, un’automedica, un’ambulanza con soccorritori ed è decollato anche l’elicottero del Suem 118.

L’area è stata immediatamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di emergenza e la gestione dei feriti.