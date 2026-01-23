Palazzo crollato a Casoria dopo lo sgombero, tragedia evitata grazie a un ragazzo: "Facevamo la fine dei topi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Poteva essere una tragedia il crollo di un palazzo avvenuto nella mattinata di venerdì 23 gennaio a Casoria, in provincia di Napoli. Non ci sono vittime o feriti perché lo stabile era stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco appena ieri, per effettuare controlli sui danni a una condotta dell’acqua. A evitare la tragedia è stato l’allarme lanciato da un ragazzo residente nel palazzo, che per primo ha notato che qualcosa non andava. Quindi il sopralluogo dei tecnici e lo sgombero. Neanche 24 ore dopo la palazzina è crollata.

Crolla Palazzo a Casoria

Il crollo è avvenuto all’alba di oggi, venerdì 23 gennaio, a Casoria, alle porte di Napoli.

A venire giù attorno alle 7 della mattina un palazzo in via Cavour dove vivevano 15 nuclei familiari.

ANSA

Fortunatamente non ci sono vittime perché la palazzina era vuota: era stata sgomberata in via precauzionale dai vigili del fuoco nel pomeriggio di giovedì, poche ore prima del crollo.

Palazzo sgomberato, tragedia evitata grazie a un ragazzo

La tragedia è stata evitata soprattutto grazie all’allarme lanciato da un giovane sposo residente nel palazzo, Domenico.

L’uomo aveva notato che le porte di casa non si chiudevano. Poi, altri condomini hanno sentito dei rumori sordi e visto crepe nel muro.

Hanno quindi richiesto il sopralluogo di un ingegnere, che ha accertato una vasta presenza di acqua alla base dello stabile, dovuta da quanto emerso a una perdita della conduttura idrica.

Sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito disposto lo sgombero del palazzo.

Dopo il crollo di stamattina sono stati evacuati in via precauzionale anche alcuni palazzi vicini per consentire le tutte le verifiche del caso, la strada è stata chiusa.

Sul posto anche mezzi e uomini della Protezione civile della Campania, che ha inviato due autobotti per rifornire di acqua i residenti della zona.

La disperazione dei residenti

Tra chi viveva nel palazzo crollato regna ora la disperazione: alcuni hanno trascorso la notte in albergo, molti hanno trovato ospitalità da familiari e amici.

C’è chi lancia accuse al Comune e chiede soluzioni immediate per tutte le famiglie rimaste senza un tetto.

Come Roberto Maida, che per primo ha lanciato l’allarme: “Morirò qua sotto ma non me ne vado. Sono anni che diciamo che le cose non vanno bene”.

“Non finirà così. Adesso devono aggiustare tutto e devono restituirci le case”.

“Abbiamo buttato i sacrifici di una vita. Stanotte – accusa – ci hanno fatto dormire per strada. In albergo potevamo andare solo se avevamo minori o persone con patologie”.

“Meno male che non siamo rientrati. Facevamo la fine dei topi“, conclude.