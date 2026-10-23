Palazzo di 18 piani crollato a Nairobi, persone sotto le macerie: polizia disperde folla coi lacrimogeni

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Un palazzo ancora in costruzione è crollato nel primo pomeriggio di venerdì 23 ottobre a Eastleigh, popoloso quartiere commerciale di Nairobi, e sotto le macerie potrebbero esserci diverse persone. L’edificio, all’incrocio tra la First Avenue e la 9th Street, ha ceduto intorno alle 13.40 ora locale, le 12.40 in Italia, con il piano terra già occupato. Attorno ai detriti si è radunata una folla di centinaia di residenti e curiosi, che la polizia ha disperso con i lacrimogeni per far passare i soccorsi.

Palazzo crollato a Nairobi, una donna estratta viva dalle macerie

Le autorità non hanno ancora detto quante persone fossero dentro né se ci siano vittime, e le cause del cedimento sono ancora tutte da capire. Incerta anche l’altezza dell’edificio: la contea di Nairobi parla di un palazzo di 12 piani, ma nelle prime ore sono circolate cifre diverse, fino a 18. Nei video diffusi online si vedono i solai crollare uno dopo l’altro in pochi secondi e la gente scappare prima che una nube di polvere avvolga la strada.

Sul posto lavorano le squadre di emergenza della contea, la Croce Rossa keniana e un reparto delle forze armate specializzato nelle calamità, con le ruspe e le unità cinofile. La Croce Rossa ha chiesto più volte alla gente di restare lontana, per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.

Una donna è stata estratta viva dalle macerie e portata subito in ospedale. Questo unico salvataggio però non permette ancora di stabilire quante persone siano rimaste intrappolate.

A complicare il lavoro dei soccorritori c’è anche il rischio di altri cedimenti: secondo il comandante della polizia, la struttura crollata è appoggiata a un edificio vicino. Alcuni residenti hanno raccontato che i familiari sotto le macerie erano riusciti a telefonare per chiedere aiuto subito dopo il crollo, ma che i loro cellulari sono diventati quasi subito irraggiungibili.

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Lacrimogeni e spari in aria per allontanare curiosi e saccheggiatori

Oltre ai lacrimogeni, gli agenti hanno sparato colpi in aria. Il comandante della polizia di Nairobi, Issa Mohamud, ha spiegato che bisognava fare spazio a chi scavava e impedire i saccheggi nelle attività vicine. Tra la folla, secondo le prime ricostruzioni, qualcuno cercava di portare via pezzi di metallo dalle macerie, e alcuni testimoni hanno raccontato di ambulanze prese a sassate e costrette a deviare prima di raggiungere il cantiere. Quasi tutti i negozi del quartiere, punto di riferimento per la comunità somala della capitale, hanno abbassato le serrande.

Crollo a Eastleigh, il governatore Sakaja raccoglie i nomi dei dispersi

Il governatore di Nairobi, Johnson Sakaja, ha raggiunto il luogo del crollo e ha chiesto a chi non riesce a rintracciare un familiare o un conoscente di lasciarne il nome nella tenda allestita dalla Croce Rossa e dalla contea, così da compilare l’elenco delle persone da cercare. L’appello riguarda chi lavorava nell’edificio e le donne che vendevano cibo nei paraggi. “Abbiamo ancora speranza di trovarli”, ha detto Sakaja ai giornalisti.

Secondo il governatore, il progetto aveva i documenti in regola, ma all’edificio mancava il certificato di agibilità e per questo i negozi del piano terra non potevano essere affittati. Il proprietario, ha aggiunto, non è ancora stato rintracciato.

Il crollo arriva a meno di una settimana da quello del palazzo che ospitava il Club Avenida, sulla Moi Avenue in pieno centro, venuto giù nella notte tra il 16 e il 17 ottobre durante i lavori di demolizione: quattro operai feriti, nessuna vittima. Più pesante era stato il bilancio a South C, un altro quartiere della capitale, dove il 2 gennaio un palazzo di 16 piani in costruzione aveva ceduto uccidendo due addetti alla sicurezza.