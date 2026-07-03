Palco nell'ex base Nato di Bagnoli a Napoli crolla per il forte vento, il video del collasso della struttura

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Momenti di paura a Napoli per il crollo del palco allestito nell’ex base Nato di Bagnoli. Il forte vento portato dal maltempo che sta investendo buona parte della Campania ha buttato giù l’imponente struttura in fase di allestimento per l’Alien Sound Festival. Nonostante gli ingenti danni per la quasi totale distruzione dell’impalcatura, nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Il crollo all’ex base di Bagnoli

Il crollo è avvenuto nella giornata di giovedì 2 luglio, durante i lavori di preparazione della kermesse Alien Sound Festival, in programma con diverse date a luglio nell’ex base Nato di Bagnoli.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe stata una violenta raffica di vento ad abbattere l’enorme palcoscenico, che si è piegato su se stesso schiantandosi al suolo.

Il video del palco collassato

Il cedimento della struttura è stato ripreso in un video rilanciato sui social dal deputato campano di Avs, Francesco Emilio Borrelli.

Nelle immagini si vede l’impalcatura cominciare a ondeggiare all’improvviso fino a collassare del tutto insieme alle torri luci, senza però coinvolgere nessuno dei lavoratori: la tragedia è stata evitata soltanto grazie al fatto che al momento del crollo nessun addetto si trovava nell’area dell’impatto.

Nonostante l’incidente, gli organizzatori del festival hanno fatto sapere che gli artisti in programma si esibiranno regolarmente anche nelle serate del 4 e 5 luglio.

“Lo staff è già al lavoro – si legge in una nota – per ripristinare le aree interessate e garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e qualità”.

Le forti raffiche di vento a Napoli

Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi del caso e fare chiarezza sulle eventuali responsabilità.

La causa del collasso del palcoscenico è da rintracciare con ogni probabilità al forte vento provocato dall’ondata di maltempo che ha imperversato nelle ultime ore su Napoli e diverse zone della Campania.

Il nubifragio con le violente raffiche ha interessato il Golfo di Napoli, Ischia e i comuni dell’area flegra, con allagamenti e alberi abbattuti.