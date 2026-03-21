Palermo, 20 kg di hashish nel doppiofondo: padre e figlio corrieri incastrati dai Carabinieri, ecco il video

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A Palermo, nel quartiere Oreto-Villagrazia, i carabinieri hanno arrestato due corrieri della droga. Gli uomini dell’arma hanno intercettato un’auto con a bordo due calabresi, padre e figlio. La vettura era stata modificata artigianalmente, tagliando e risaldando le lamiere per ricavare un’intercapedine dove erano occultati 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 20 chili che, immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare circa 500.000 mila euro di guadagni. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 3.215 euro in contanti e un coltello a serramanico sporco della sostanza stupefacente. I due uomini sono stati arrestati con l’accusa di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere e portati nella casa circondariale Pagliarelli” di Palermo.