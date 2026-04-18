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È stato eseguito un arresto nei confronti di un cittadino straniero di 30 anni, ritenuto responsabile di omicidio, tortura, sequestro di persona e associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata al traffico di migranti. L’uomo è stato preso in consegna dalla Polizia italiana dopo essere stato arrestato in Germania lo scorso 30 luglio, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal tribunale di Palermo.

Le accuse e il contesto dell’indagine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra le autorità italiane e tedesche, culminando con la consegna dell’indagato alle forze dell’ordine italiane. L’uomo, di 30 anni, era stato fermato in Germania in seguito a un’indagine internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.

L’indagato è accusato di far parte di un’organizzazione criminale transnazionale dedita alla commissione di numerosi delitti contro la persona, tra cui omicidio, tortura e sequestro di persona. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo aveva come obiettivo il trasferimento illegale di numerosi stranieri verso l’Italia, attraverso pratiche violente e coercitive nei confronti dei migranti.

L’avvio delle indagini e il ruolo dell’indagato

Le indagini sono partite nel giugno del 2023, dopo la denuncia di un cittadino straniero arrivato clandestinamente a Lampedusa (Agrigento). Il denunciante ha raccontato agli inquirenti il ruolo dell’indagato all’interno dell’organizzazione criminale: secondo la testimonianza, l’uomo agiva come carceriere e torturatore in una “safe house” situata nella località libica di Bani Walid. Qui, il suo compito era quello di mantenere l’ordine e far rispettare le direttive dei trafficanti libici, anche attraverso l’uso della violenza, percosse e torture inflitte ai migranti. Queste azioni erano finalizzate a costringere i familiari delle vittime a pagare somme di denaro come riscatto per la loro liberazione e per consentire la successiva traversata in mare verso l’Italia.

L’omicidio del minore e le ulteriori violenze

Il cittadino straniero di 30 anni è stato anche indicato come responsabile dell’omicidio di un minore straniero. Secondo le testimonianze raccolte, il minore sarebbe stato accoltellato alla gola dopo essersi ribellato a un tentativo di violenza sessuale che l’indagato intendeva filmare per ricattare la famiglia della vittima e ottenere il pagamento di un riscatto.

Le prove raccolte dagli investigatori

Le indagini hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni di altri migranti detenuti nello stesso campo di prigionia. Questi hanno fornito ulteriori prove sulle responsabilità penali dell’indagato, riconoscendolo come autore di atroci violenze e identificandolo anche attraverso fotografie che ne ritraevano il volto.

Le attività investigative e la ricostruzione degli spostamenti

Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dell’indagato attraverso l’analisi degli indirizzi IP utilizzati per accedere ai social network. Questo ha permesso di tracciare la sua presenza a Bani Walid, il suo transito sul territorio italiano e il successivo spostamento in Germania, dove è stato infine arrestato.

La collaborazione tra le forze di polizia

L’operazione ha coinvolto il Servizio centrale operativo di Roma, le Sisco (Sezioni investigative del Servizio centrale operativo) di Palermo, la Squadra mobile del capoluogo siciliano, la Polizia di frontiera aerea e il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Su delega della procura palermitana, Direzione distrettuale antimafia, una volta preso in consegna l’uomo, è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, sulla base della quale era stato emesso il mandato d’arresto europeo.

IPA