Palermo, arrestato “L’Avvocato” Antonio Messina: gestiva affari e soldi per Matteo Messina Denaro

È di un arresto il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Palermo contro la mafia. Antonio Messina, noto come “L’Avvocato”, è stato arrestato con l’accusa di partecipazione a cosa nostra. L’operazione è stata eseguita nelle prime ore di martedì 29 aprile 2025, su ordinanza del Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, Antonio Messina, 79enne e massone “in sonno”, è stato accusato di aver gestito i proventi delle attività economiche della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, garantendo il sostentamento economico a Matteo Messina Denaro. Inoltre, avrebbe mantenuto rapporti con associati mafiosi di diverse articolazioni territoriali della provincia di Trapani, finalizzati all’acquisizione di attività economiche.

Indagini e accuse

Le indagini, denominate “DRISS”, hanno rivelato gravi indizi di colpevolezza. Tra le accuse mosse a Messina vi è la sua affiliazione rituale a cosa nostra, promossa da Leoluca Bagarella presso Matteo Messina Denaro. Inoltre, avrebbe intessuto contatti con personaggi criminali per concludere operazioni imprenditoriali, come la gestione dei proventi dell’oleificio “Fontane d’Oro s.a.s.”, lo smaltimento di rifiuti urbani in Brasile e altre attività.

Arresti e perquisizioni

L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari con “braccialetto elettronico”. Attualmente, sono in corso perquisizioni nelle province di Trapani e Bologna. Si sottolinea che, in attesa di giudizio definitivo, per l’indagato vige il principio della presunzione di innocenza.

