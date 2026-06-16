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Nove dipendenti raggiunti da misure cautelari per un’indagine della Polizia di Stato su casi di truffa aggravata e peculato ai danni di una società partecipata del Comune di Palermo. Le misure sono state eseguite questa mattina, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dalla D.I.G.O.S. della Questura cittadina.

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo un’articolata attività d’indagine che ha permesso di ricostruire una rete di complicità tra i dipendenti coinvolti. L’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, D.ssa Emanuela Carrabotta, su richiesta del Sostituto Procuratore Dr Eugenio Faletra.

I reati contestati

Le accuse mosse nei confronti degli indagati riguardano i reati di truffa aggravata in concorso e peculato (quest’ultimo contestato a due indagati). Le condotte illecite contestate si sono concretizzate in sistematici episodi di assenteismo, coperti da false attestazioni della presenza in servizio. In particolare, i dipendenti avrebbero agito con la collaborazione di colleghi compiacenti, creando una vera e propria rete finalizzata alla commissione dei reati.

Modalità operative e ruolo dei dipendenti

L’attività investigativa, svolta dalla DIGOS, si è avvalsa di strumenti tecnici come videoriprese installate in punti strategici, oltre a servizi di osservazione e pedinamento. Le immagini raccolte hanno documentato le condotte illecite, tra cui l’utilizzo improprio dell’autovettura di servizio da parte di uno degli indagati, rappresentante sindacale e capo squadra, che avrebbe dedicato il proprio tempo a faccende private durante l’orario di lavoro.

Le conseguenze amministrative

L’Autorità Giudiziaria ha disposto che la misura cautelare venga comunicata al datore di lavoro degli indagati, affinché possa valutare eventuali provvedimenti disciplinari. Contestualmente, è stata notificata anche l’informazione di garanzia sul diritto di difesa a un ulteriore dipendente, anch’egli indagato per assenteismo.

IPA