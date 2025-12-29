Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Palermo, dove un giovane pregiudicato di 19 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di droga. L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo mirato al contrasto del traffico di stupefacenti, come comunicato dalle forze dell’ordine. Il ragazzo è stato sorpreso mentre cedeva un involucro sospetto a un coetaneo nei pressi della sua abitazione, portando così al suo arresto e al sequestro di cocaina e hashish.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, finalizzato a prevenire e contrastare il traffico di droga nella zona. I militari della stazione locale hanno intensificato la loro presenza in aree considerate sensibili, tra cui via Imbriani, dove si è concretizzato l’intervento che ha portato all’arresto del giovane.

La dinamica dell’arresto: come si sono svolti i fatti

Durante il servizio perlustrativo, i Carabinieri hanno notato il 19enne all’esterno della propria abitazione mentre consegnava un piccolo involucro a un altro ragazzo. Insospettiti dal gesto, i militari sono immediatamente intervenuti, bloccando entrambi i giovani. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare, addosso all’acquirente, una dose di hashish, confermando così i sospetti di spaccio in atto.

Perquisizione domiciliare e sequestro di droga

Ottenuto il riscontro della cessione, i Carabinieri hanno deciso di estendere le ricerche all’interno dell’abitazione del 19enne. In cucina, nascosti in alcuni barattoli, sono state recuperate 45 dosi di cocaina e un panetto di hashish dal peso di circa 70 grammi. Oltre alle sostanze stupefacenti, i militari hanno rinvenuto anche materiale per il confezionamento e la somma di 2.600 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Provvedimenti giudiziari e conseguenze per i coinvolti

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per il giovane indagato. L’acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi per le Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le analisi di rito.

